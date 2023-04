El comentario de Demichelis con el que marcó una diferencia con Gallardo en River: “El año pasado…”

Mientras transita con gran holgura el torneo de la Liga Profesional, donde lleva siete partidos consecutivos sumando de a tres y sin recibir goles (le saca seis puntos de ventaja a San Lorenzo, su inmediato perseguidor), el River de Martín Demichelis se prepara para un trascendental partido de Copa Libertadores.

En la previa del mano a mano con Sporting Cristal en el Monumental, por la segunda fecha del Grupo D, el director técnico del Millonario enfrentó los micrófonos y se refirió a uno de los jugadores que logró revertir su imagen y cambiar los murmullos por aplausos. Se trata de Esequiel Barco, clave en el triunfo del último fin de semana ante Newell's en Rosario.

Sobre la nueva posición que eligió para el exjugador de Independiente, quien el año pasado con Marcelo Gallardo en el banco jugaba más pegado a la línea, Demichelis explicó: "Desde mi punto de vista, mi análisis es que el año pasado jugó mucho más de extremo y los extremos están para encarar. Están para ponerse uno contra uno y seguramente mucho de esos uno contra uno los pierdan. Está bien que los pierdan, porque en el desequilibrio, las que ganen, el equipo se pone en situación de gol".

"Hoy por hoy, jugando por dentro como me gusta a mí, tiene que entender que no siempre puede trasladar y no siempre puede utilizar su gambeta. La gambeta es una de las cosas más lindas que tiene este deporte, yo no se la quiero quitar", añadió sobre Barco, hombre al que River le comprará el 100% de su pase.

Para finalizar, demostrando la confianza que deposita en él, Demichelis sentenció: "Simplemente le quiero hacer entender que muchas veces tiene que jugar a un toque. Otras veces a dos y otras tiene que ponerse a gambetear. Muchas veces la va a perder, no pasa nada si la pierde. Tiene que volver a intentar".