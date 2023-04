La "advertencia" del mánager de Matías Suárez a la dirigencia de River: "Supongo que en algún momento..."

Dentro de la larga lista de buenas noticias que tiene el River de Martín Demichelis en el marco del presente de su equipo, una de las que destaca es la recuperación de uno de los futbolistas con más jerarquía del plantel: Matías Suárez.

El delantero sumó 16' ante Huracán, 20' frente a Gimnasia y 37' contra Newell's. Frente al Lobo marcó un gol de antología en el que demostró todos sus recursos técnicos. En cancha de la Lepra, asistió de manera sensacional a Barco para que este luego le entregue el gol a Solari. Buenos rendimientos en los pocos minutos que tiene a disposición, con un entrenador convencido de llevarlo de a poco.

En este contexto, se pone en discusión nuevamente el tema de la continuidad, que no estaría en duda si no fuera por su inoportuna sinovitis en la rodilla derecha, que lo margina cada tanto de la competencia.

El mánager del futbolista cordobés, Cristian Colazo, habló con Radio Continental y se refirió a su actualidad pero también al futuro, y a una posible negociación para extender el contrato. "Estamos muy contentos de que vuelva de esta forma. Es el premio al trabajo, el esfuerzo, la perseverancia. Es un ejemplo. Pasó muchas cosas por sus lesiones y siempre vuelve de la mejor forma. Entrena y le mete mucho para poder recuperarse", señaló.

Luego, se metió de lleno en la renovación y aseguró que hasta el momento no hay nada hablado con el club. "En los últimos años le llegaron ofertas, pero siempre dijo que quiere seguir en River. Charlas no hay, pero es por el momento, por todo lo que vino pasando. Supongo que en algún momento nos sentaremos a charlar. No sé qué idea tienen los dirigentes de River. Cuando me junte, me dirán. Con Matías no hemos hablado", expresó Colazo. A Suarez se le vence el vínculo en diciembre. ¿Seguirá en el club después de sus 34 años?