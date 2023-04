Bomba en Boca: el titular indiscutido del equipo de Almirón que se iría en julio

Boca se salvó en la última jugada de una cuarta derrota consecutiva en la Bombonera, algo nunca visto en el club de la Ribera. En medio de su mal momento deportivo, Jorge Almirón tuvo a una de sus principales figuras en duda hasta muy poco antes del pitazo inicial: Sebastián Villa fue del juzgado a la concentración y terminó participando del gol agónico de Alan Varela. No obstante, sus constantes problemas extradeportivos y su flojo 2023 lo pusieron en el ojo de la gente y la dirigencia, que lo dejaría ir en julio.

El colombiano no metió goles en 15 partidos de esta campaña entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina. Su mal desempeño en la cancha lo llevó a ser uno de los más criticados por los hinchas, que perdieron la paciencia con él y otros jugadores de Boca. En este contexto, Jorge Rial reveló que el Consejo de Fútbol se plantearía vender al delantero: "Villa se iría de Boca en junio. El colombiano ya tendría una propuesta de un equipo de Arabia Saudita en sus manos", aseguró.

El conductor de radio y televisión puede ser un personaje ajeno al periodismo deportivo. Sin embargo, tiene una buena relación con Juan Román Riquelme, más allá de ser hincha de River. De hecho, no fueron pocas las veces que Rial puso audios del vicepresidente de Boca al aire en Radio 10.

Otra muestra de su buen vínculo sucedió en 2019, cuando el ídolo xeneize dio una extensísima entrevista en Intrusos. Aquella ocasión fue en la previa a las elecciones presidenciales en Boca y Riquelme aprovechó para dar sus últimas palabras como candidato que, a la postre, vencería en las urnas.

Algunos días atrás, Riquelme elogió de enorme manera a Villa y ratificó la misma visión sobre el colombiano que tenía el año pasado: "Villa sigue siendo el mejor del país sin duda", sentenció.

En diálogo con Rial, el vice de Boca se refirió a la causa judicial del colombiano en mayo de 2022: "Nosotros no somos jueces. Claro que repudiamos todo eso que pasa. Y ustedes, y todos. Más que eso no podemos. Cuando pasen las cosas, veremos. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces las cosas que tenés que decir. Ahora quiero llegar al club y me voy a enterar de todo. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces las cosas que tenés que decir".