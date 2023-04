Los gastos que Mendoza debería cubrir si es sede del Mundial Sub 20

Nuestra provincia espera con expectativas el anuncio de la FIFA con respecto a las sedes del Mundial Sub 20. El Subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, sostuvo que entre el jueves y el viernes se conocerá la decisión. Además especificó los gastos que debería costear la provincia si es seleccionada.

"Todavía no podemos decir que Mendoza es la sede confirmada. El viernes han comunicado desde la FIFA que será el sorteo oficial. La visita de los dirigentes fue muy positiva. El tema de la hotelería no es menor. En este sentido deben apurarse, sobre todo porque en estos días se lanzará el Previaje, se debería bloquear rápidamente los hoteles. No es menor la cantidad de delegaciones que vienen. Los equipos estarían instalados 20 días", expresó.

Con respecto al aporte monetario que debería realizar la provincia, Chiappetta sostuvo que se esta evaluando la logística de transporte interno de las delegaciones: "Nos insinuaron si podíamos costearlo. No está definido cuánto seria el costo. Todo lo demás corre por cuenta de FIFA, el gasto de alojamiento y la logística en general".

Con respecto a los precios que podrían tener las entradas para acceder a los partidos, el subsecretario afirmó que se tiene pensado hacer promociones para los colegios con el objetivo que asistan a los mismos. "Todavía no sabemos quienes van a jugar, depende mucho de quienes juegan también si se llenan o no los estadios. Generalmente esto no sucede, salvo en los partidos de Argentina", agregó.

Qué pasará con la cancha de Godoy Cruz

El subsecretario de Deportes contó que ya se comenzó con la siembra de invierno que se realiza habitualmente en la cancha. "Con Mundial o sin, ya estaba prevista esta tarea. En el caso de que se confirme que Mendoza será sede, Godoy Cruz tendrá que salir a buscar una cancha alternativa para el 6 de mayo que juega con Independiente".

Escuchá la nota: