La picante advertencia de un campeón del mundo con Boca a Almirón: "Asumió la responsabilidad y después no puede..."

Jorge Almirón tiene menos de una semana de trabajo en Boca, pero la urgencia por resultados se hace sentir. El ciclo del nuevo entrenador comenzó con dos derrotas, pero el lastre que acumula el Xeneize desde inicios de 2023 agotó la paciencia de los hinchas. En la previa al encuentro ante Deportivo Pereira, un ídolo de la casa como Óscar Córdoba aseguró que, pese a los pocos días al frente del equipo, el reloj también corre para el DT.

El exarquero colombiano grabó su nombre en las páginas más doradas de la historia del club. Clave en la gran mayoría de títulos de la era Carlos Bianchi, el bicampeón de América puso en aprietos al técnico: "Todos sabemos la capacidad que tiene Almirón, él asumió la responsabilidad y después no puede abrir el paraguas", disparó.

En charla con ESPN F90, Córdoba agregó: "No sé si dentro del contrato de Almirón decía que debía tener alguna cantidad de tiempo de trabajo, si firmó y el barco zarpaba al día siguiente... Lo mejor hubiese sido que Almirón llegara para la pretemporada. No es fácil adaptarse al Mundo Boca, donde la exigencia es máxima y se sabe que se habla todo el tiempo".

Una de las noches doradas de Córdoba: tapada en el último penal para ser campeón de la Libertadores 2001.

Por otra parte, el considerado por muchos como el mejor arquero de la historia azul y oro sostuvo que las victorias urgen para el Xeneize: "En Boca los resultados tienen que aparecer prontamente, a veces no son los resultados sino las formas, esos pincelazos de buena calidad. No se puede cambiar el técnico cada seis meses, incluso estando varios puntos por debajo de River", expresó.

Finalmente, Córdoba, que hace años trabaja como panelista en ESPN Colombia, habló sobre sus expectativas de cara al partido con Deportivo Pereira, último campeón del fútbol de su país: "Si el marco no lo abruma, Boca se va a encontrar con un Deportivo Pereira muy dinámico, moderno, no es el equipo colombiano clásico. Por su falta de experiencia en Copa Libertadores, no sé si va a ser lo suficientemente irreverente para medirse con Boca", concluyó.