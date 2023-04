La grave acusación de Alejandro Fantino sobre el polémico penal en Independiente-Racing: "Dicen que Blanco..."

Protagonistas importantes del ambiente del fútbol se siguen refiriendo a lo sucedido el pasado domingo durante el clásico entre Independiente y Racing. El encuentro terminó igualado, pero el penal que le cobran a la Academia generó mucho revuelo ya que algunos creen que Yael Falcón Pérez acertó, pero también son muchos los que opinan distinto. Uno de ellos es Alejandro Fantino quien, durante su programa de radio, no se guardó nada y dijo que, a su entender, al Rojo lo robaron.

"Fue un afano a Independiente. Yo voy a dar mi mirada, de lo que creo que fue un robo de guante blanco. Por lo menos así lo veo yo, como decía el maestro (Guillermo) Nimo", expresó y apuntó contra Víctor Blanco, presidente de Racing: "Dicen que te taladra la cabeza rompiendo las bolas por los árbitros, chapeando con gente importante de la política, el presidente de Racing, estoy hablando de Blanco. Dicen que es insoportable. En el mundo de AFA dicen 'uy, Blanco, uy, Blanco'”.

"Yo voy a tratar de justificar por qué creo que a Independiente lo robaron con el penal. ¿Qué es el VAR? El VAR es el que nos fabricó la foto del penal. El penal no existió, pero existió. ¿Cómo? No existió, pero fue fabricado, entonces existió. A ver si me explico. Entonces le permite a mucha gente hoy decir: ‘Existió'”, continuó Fantino.

Luego, explicó su teoría: "La foto del VAR, después de unos seis y siete minutos de buscarla, la ponen. Y fíjense que la televisión demora en poner la foto, demoraron en poner la foto, porque estaban buscando construir la foto. Estaban tratando de armar el hecho. La foto que construye el hecho para cobrar el penal que no existió, pero que existió porque lo fabrican es de la mano del pibe de Independiente, tocando la camiseta del jugador de Racing".

"¿A ustedes les parece que si el VAR hubiera encontrado una foto de medio centímetro adentro del área con la mano tocando no la hubiera mostrado? No la tienen. En la foto que están mostrando, ya la está retirando la mano. Si hicieran cuadro por cuadro muy lentamente, verían que la mano se está yendo. Ya lo empujó. Falta, era falta, pero afuera del área. La imagen, la foto que muestra el VAR para fabricarme el hecho es el arma de destrucción política que es el VAR. Inventaron un penal. No hubo penal, el VAR fabricó el hecho. Ojo que te destruyen con esto. Si quieren, te destruyen", concluyó Fantino.