La cruda reflexión de un tenista y amigo de Nadal: "Me duele que Rafa esté pasando por esto"

El circuito de la ATP inauguró su temporada de polvo de ladrillo en el Masters 1000 de Montecarlo y esa superficie es sinónimo de Rafael Nadal. El manacorí arrastra una lesión en su cadera desde el Australian Open y apunta a llegar de la mejor forma posible a Roland Garros, el torneo de Grand Slam donde es rey. No obstante, no pudo participar en el certamen del Príncipado de Mónaco, tampoco estará en el ATP 500 de Barcelona y su presencia en el Masters 1000 de Madrid tiene signos de pregunta. Ante este duro presente, otro tenista español como Feliciano López se mostró muy preocupado por su amigo.

Feliciano López y Rafa Nadal en el título de Copa Davis 2019 de España.

A sus 41 años, el experimentado jugador se despedirá del deporte a finales de 2023. En la previa al debut de su último torneo en Conde de Godó, López lamentó la situación que le toca atravesar a Rafa: "Me preocupa más como amigo. A nivel tenístico, obviamente que me preocupa que pueda volver a jugar y pueda llegar a Roland Garros preparado, que es el objetivo principal. Pero me preocupa más a nivel personal, que un jugador que lleva toda la vida triunfando, ahora esté pasando por esto, así que ojalá que se recupere pronto", expresó.

Luego, López, que alzó siete títulos de ATP desde 1997, comparó el presente de Nadal con el final de la carrera de Roger Federer: "Me duele que esté pasando por esto, igual que le pasó a Federer, que se tuvo que retirar sin poder jugar, jugando un partido de dobles sin poder moverse bien, aunque fue bastante emotivo, pero no creo que fuera lo que él había soñado después de todo lo que ha conseguido. Tengo esperanzas de que la lesión no sea tan grave y en una o dos semanas tenerlo de vuelta", aseguró en conferencia de prensa.

Federer, Nadal y un momento extremadamente emotivo en Londres.

Además, el ganador de cinco Copas Davis con España dejó en evidencia sus expectativas sobre el regreso de Nadal, que sufre de una lesión en el psoas de su pierna izquierda: "Si puede ser en Madrid, pues genial. La gente lo está esperando, tiene muchas ganas de verlo jugar", sentenció.

Por otra parte, López aseguró que la aparición de Carlos Alcaraz es casi profética ante la inminente despedida de la leyenda del tenis español: "Después de tener a Rafa, seguramente el mejor jugador de la historia, que haya surgido la figura de Carlos Alcaraz es un milagro. El deporte español no puede estar más agradecido, pero detrás de Carlos hay otros jugadores jóvenes que también juegan bien, como Davidovich. También Landaluce, aunque todavía es muy joven", afirmó.

No obstante, advirtió que es muy difícil repetir lo que sucedió con los Nadal, Ferrer, Moyá, Ferrero y otras grandes raquetas de su país: "No veo mal el futuro del tenis español, aunque obviamente no veo otra generación como la que hemos tenido ahora. No creo que se puedan cosechar los éxitos obtenidos en estos últimos 15 años. No es desmerecer a nadie, es ser realista", concluyó.