La llamativa frase de Djokovic tras su mal comienzo en polvo de ladrillo: "Con todo respeto para mis oponentes, mi mayor enemigo..."

Novak Djokovic no tuvo un buen inicio en la temporada de polvo de ladrillo. Luego de perderse Indian Wells y Miami, el serbio se enfocó directamente en Masters 1000 de Montecarlo, el primer torneo grande en la ruta hacia Roland Garros. Pese a haber asegurado que tuvo más tiempo para entrenar en la superficie, Nole cayó en la tercera ronda ante Lorenzo Musetti y se fue muy caliente del Principado de Mónaco, al punto de partir una raqueta de un pisotón.

En una nueva semana, el número uno del ranking disputará el ATP 250 de Banja Luka, en Bosnia, torneo que reemplaza al de su ciudad natal Belgrado. Allí, Djokovic lanzó una advertencia a sus rivales de cara a los próximos grandes torneos de clay: "Mi mayor enemigo soy yo mismo. Si logro vencerle, puedo hacerlo con el resto de los oponentes que tenga, con todo el respeto para ellos. Los problemas internos siempre son los más difíciles de solucionar. Tienes que procurar estar en la mejor forma posible, tanto física como mentalmente, para poder jugar de la que manera que quieres", disparó.

Por otra parte, el balcánico, que perdió la final del último certamen en Belgrado, agregó: "Hay una razón por la cual no todos los tenistas logran jugar al más alto nivel por mucho tiempo. Me siento un privilegiado por lograr todo lo que conseguido en los últimos 20 años. Mi experiencia, mi autoestima y la rutina que he seguido durante ese tiempo me han permitido dar lo mejor de mí mismo en cada partido", sostuvo.

Además, Djokovic se mostró muy contento de jugar en un país vecino de Bosnia: "Cada partido que tenga la oportunidad de disputar será un regalo, para mí y para la gente que venga a verme. En ese contexto, esta semana es especial. Mi enfoque para este torneo será un poco diferente que el resto. Evidentemente, quiero ganar cada partido que juegue, pero también disfrutar al máximo fuera de la pista con la gente. Lo he estado experimentado desde el primer minuto que llegué. Ojalá que el tiempo mejore y podamos ver a mucha más gente para celebrar la semana santa todos juntos. No tengo la mente puesta en lo que haré después. Todos conocen cuáles son mis grandes objetivos. Ahora, mi energía está puesta solo en esta semana. Obviamente, no estoy satisfecho de mi actuación en Montecarlo, pero desde el primer momento que aterricé aquí, me he sentido como en casa", declaró en conferencia de prensa.

Con 18 años, Van Assche dio el golpe en Bosnia.

Nole debutará en Banja Luka este miércoles ante el joven francés Lucas Van Assche, que ocupa el 87° puesto del ranking mundial. El chico de 18 años dio la gran nota del certamen en la primera ronda, al vencer al histórico Stan Wawrinka. Este certamen será la última parada antes de un doblete de Masters 1000 en la Caja Mágica de Madrid y el Foro Itálico de Roma, donde Djokovic es campeón defensor.