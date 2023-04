La bronca de Paolo Guerrero por jugar pocos minutos ante Independiente: "Un clásico es para…"

Para muchos fue llamativo que Paolo Guerrero no haya sido titular en el clásico ante Independiente. Fernando Gago, entrenador de Racing, decidió colocar a Maximiliano Romero como única punta y la decisión generó debate entre los fanáticos. El peruano ingresó cuando restaban veinte minutos para finalizar el duelo y no ocultó su descontento por tener poca participación.

"Uno siempre quiere jugar los clásicos. No quiere jugar 10 o 15 minutos pero bueno, salimos con un empate que nosotros sabíamos que iba a ser difícil, duro, pero sabíamos que teníamos que ganar", dijo el delantero, quien agregó: "No te puedo describir lo que se siente- Un clásico es para jugar desde el comienzo. Lindo escenario pero me hubiese encantado jugarlo del comienzo".

Hasta último momento, Guerrero peleó un lugar en el once con Romero. Mientras muchos preferían al peruano de titular por su jerarquía y el respeto que genera en los rivales, Gago decidió llevarlo al banco. Hasta el momento, Paolo ha jugado doce partidos con la camiseta albiceleste y marcó tres goles.