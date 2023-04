El zarpado exabrupto del Kun Agüero con el árbitro de Independiente-Racing: "Para meterle un sopapo al cabeza de…"

Sergio Agüero no se guardó nada y arremetió con todo contra el árbitro que dirigió el partido entre Independiente y Racing. El ex jugador lo apuntó por el penal que le cobró al Rojo y, durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch, realizó una fulminante crítica con exabruptos incluidos para calificar la actuación de Yael Falcón Pérez.

"Ahora hablemos del penal, gente. Cómo puede, el árbitro, ¿cómo mier.. se llama?, me pasaron el nombre: Yael Falcón Pérez. Escuchame una cosa, Yael Falcón, un desastre el nombre ese. ¿Qué poronga?. Está bien, te podes equivocar, pero lo peor de todo es que el árbitro antes de empezar el segundo tiempo le dice a los jugadores: ‘lo empuja afuera y cae adentro’", dice.

Luego, en la misma línea, agrega: "Vamos a poner un ejemplo entonces: si a mi me vienen empujando del medio campo, yo aguanto, aguanto, y me vienen cagando a patadas desde la mitad de la cancha, me la vengo bancando y me tiro en el área, me vas a tener que cobrar penal. Si vos estas diciendo, 'comienza afuera y termina adentro', le dice''.

"Escúchame una cosa flaco: la regla es donde comienza el foul, o donde se hace el primer contacto al principio es donde se cobra la falta. La verdad, está para meterle un sopapo al cabeza de termo éste", expresa en el final de su descargo. Sus dichos recorren las redes sociales y generaron controversia, sobre todo, por la frase con la cierra la reflexión.

Agüero estuvo muy activo durante el partido y en su cuenta de Twitter reflejó el sentir de todos los hinchas del Rojo, que hasta el penal cobrado, ganaba el partido: "Penal... impecable el VAR en Argentina", tuiteó. Minutos después, compartió un meme, en el que la línea estaba modificada para que Mura esté dentro de la misma, y escribió, "Ah bueno, ahora si". Picante.