El "aviso" del capitán de Deportivo Pereira a Boca a horas del partido de Copa: "Ellos no..."

Luego de igualar sin goles en su visita a Monagas de Venezuela en el debut del Grupo F de la Copa Libertadores, Boca Juniors tendrá su debut en la Bombonera. El equipo de Jorge Almirón, quien perdió en sus primeras dos presentaciones al frente del equipo, recibirá a Deportivo Pereira este martes a partir de las 21.

El elenco colombiano igualó 1-1 en su primer partido disputado en condición de local, ante Colo Colo de Chile. En la previa de su visita a Brandsen 805, quien alzó la voz fue el capitán del equipo. Jhonny Alexander Vásquez Salazar, se animó a hablar en la previa del partido.

Jhonny Vásquez habló en la previa del partido ante Boca en la Bombonera.

El experimentado futbolista de 35 años dialogó con D Sports Radio y no dudó a la hora de elogiar a Boca, uno de los equipos más importantes del continente: "Sabemos lo que representa Argentina y Boca en el fútbol y a nivel internacional. Venimos a competir y hacer el mejor partido".

A la hora de referirse al mano a mano con el Xeneize, quien no atraviesa su mejor momento en el ámbito local, el referente de Deportivo Pereira sentenció: "Un empate en la Bombonera no cae mal. Ellos no vienen bien y tenemos que saber cuándo aprovechar los momentos de juego".