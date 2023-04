Independiente y Racing empataron en un clásico con una gran polémica

Independiente, que contó con el debut del entrenador Ricardo Zielinski, y Racing igualaron 1-1 en el marco del clásico de Avellaneda jugado esta tarde en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y válido por la duodécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero Martín Cauteruccio abrió el marcador para el Rojo, mientras que para la Academia igualó, de tiro penal, el paraguayo Matías Rojas, a los 19 y 38 minutos de la primera etapa, respectivamente.

37' PT - ¡Gol de Racing! Rojas, de penal, lo empató

19' PT - ¡Gol de Independiente! Cauteruccio puso el 1-0 ante Racing

El empate dejó a Independiente en la 24ta. posición con 10 unidades, mientras que Racing quedó en el noveno lugar con 18 puntos.



El partido comenzó siendo parejo con los nervios típicos de un clásico y con ninguno de los dos equipos como claro dominador del juego.



A los 11 llegó la primera jugada de peligro del partido tras un córner desde la derecha del paraguayo Matías Rojas que impactó de cabeza Gabriel Hauche, que sacó Martín Cauteruccio sobre la línea.



El "Rojo" respondió rápido con un remate del defensor Ayrton Costa, tras una serie de rebotes que ganaron los dirigidos por el técnico debutante Ricardo Zielinski, que controló bien el arquero Gabriel Arias.



A los 19 minutos una jugada por derecha que tuvo a Mauricio Cuero como protagonista y que el local aprovechó la floja respuesta defensiva de la "Academia" terminó en gol del delantero Martín Cauteruccio con un remate potente y certero desde afuera del área que terminó en la apertura del marcador.



El gol le dio mayor tranquilidad para manejar la pelota a los "diablos rojos", no se desesperó y esperó a Racing que volvió a tener una chance clara en los pies de Maximiliano Romero y que el arquero Rodrigo Rey desactivó con una atajada a puro reflejos.



Un penal a favor de los "albicelestes" que el paraguayo Matias Rojas cambió por gol a los 38 minutos le dio al partido la paridad en un momento en el que Racing estaba creciendo en el juego y comenzó a pararse en campo rival, aunque no le sacó demasiadas diferencias a Independiente en un primer tiempo mayoritariamente parejo.



La segunda etapa lo tuvo al local con mayor iniciativa y con buen manejo de la pelota ante un Racing que se metió en su propio campo aunque no sufrió sobresaltos ante la falta de resolución de su rival.



El equipo del DT Gago no pudo hacerse dueño de la pelota y además le faltó juego colectivo para intentar quebrar la resistencia del arquero Rodrigo Rey.



Los minutos finales del encuentro fueron de ida y vuelta, con más imprecisiones que nivel futbolístico y en los que ambos intentaron, pero no lograron hacerse fuertes en el área rival en un final deslucido.



En la próxima jornada (13era.) Racing Club recibirá a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Independiente visitará a River Plate en el estadio Monumental.

Fuente: Télam

