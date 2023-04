El fuerte reclamo de Independiente a Falcón Pérez tras ver el polémico penal a favor de Racing: "Un metro..."

El clásico de Avellaneda tuvo una enorme polémica en el primer tiempo. Cuando Independiente ganaba 1-0 con gol de Martín Cauteruccio, Nicolás Vallejo bajó a Facundo Mura afuera del área, pero el paraguayo cayó adentro. Por eso, Yael Falcón Pérez, que estuvo en el ojo de la tormenta durante la semana, sancionó penal para Racing. Aunque claramente la falta fue fuera de la zona restringida, el VAR no corrigió la decisión del árbitro.

Luego, Rojas cambió el penal por gol y la Academia se lo empató al Rojo. El primer tiempo terminó y, al regresar del entretiempo, los jugadores locales explotaron contra el referí y lo fueron a buscar en masa. Por esta razón, el complemento demoró varios minutos en comenzar, ya que los de Independiente no aflojaban en el reclamo.

Por su parte, Ricardo Zielinski, que hace su debut como DT de Independiente, salió a reclamar enardecido también. En charla con el cuarto árbitro Andrés Merlos, un Ruso furioso disparó: "¡Fue un metro afuera, un metro afuera!", según contó el periodista Nicolás Brusco, que hizo la transmisión desde el campo de juego.

Salió Yael Falcón Pérez y la gente le hace saber su bronca uD83EuDD2C pic.twitter.com/lbuu3WT8KJ — Muy Independiente (@MuyCAI) April 16, 2023

En conferencia de prensa, el DT aseguró que no había visto la jugada, pero los jugadores sí y por eso reaccionaron de esa forma: "Los jugadores se fueron con bronca. Reaccionaron así con el árbitro al salir del entretiempo porque vieron en el vestuario que no había sido penal. Yo no pude verla, así que no voy a hablar de eso. Merecimos más", sentenció.

Finalmente, el clásico terminó en empate a uno, pero Independiente se quedó con la sangre en el ojo por el penal que definió el resultado. Por su parte, Racing se fue de la cancha del eterno rival con la sensación de que fue un punto ganado más que dos perdidos.