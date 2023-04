No es argentino: una de las figuras del Mundial de Qatar y su sueño de jugar en River

El Mundial de Qatar 2022, en el cual la Selección argentina logró cortar la racha de 36 años sin gritar campeón, dejó gratas sorpresas. Una de ellas fue la histórica participación de la Selección de Marruecos, que finalizó la competencia en el cuarto puesto, perdiendo ante Croacia en el mano a mano por la medalla de bronce.

Sin lugar a dudas, una de las principales figuras del equipo fue Yassine Bounou. El actual arquero del Sevilla de España fue clave para el andar de su equipo en la máxima cita mundialista. Como consecuencia, fue ternado como a los premios The Best junto a Thibaut Courtois y Emiliano Martínez.

Yassine Bounou reconoció su deseo de vestir la camiseta de River.

En medio de lo que fue su explosión en Qatar 2022, Bono sorprendió al reconocer su fanatismo por River: "Es que yo soy hincha de River desde muy pequeño, desde que mi padre me regaló una camiseta de la Selección argentina, que fue mi primera camiseta de fútbol y desde ese momento siempre me gustó la Argentina y me encantan los argentinos y en especial, los hinchas de River. Nunca pude ir a conocer el Monumental pero sí estuve en la final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu y fui a Japón a verlo contra el Barcelona en el Mundial de Clubes en 2015".

En su diálogo con Infobae, sobre aquel recuerdo del torneo continental que se definió en cancha del Real Madrid, recordó: "Yo jugaba en ese entonces en el Girona y me lesioné ante el Atlético Madrid y al terminar el partido, me acerqué a Germán Burgos para preguntarle si tenía entradas para esa final y me dijo “sos un hijo de p... te lesionaste a propósito”, pero no, era en serio la lesión. La entrada me la terminó consiguiendo Leandro Chichizola, que estaba en el Getafe y es amigo mío".

Para finalizar, Bono no ocultó su deseo de poder vestir los colores de River y de poder saltar al campo de juego del estadio Monumental: "Me encantaría jugar allí alguna vez, pero nunca se sabe. Ojalá suceda. Me encanta ese ambiente, lo que cantan, cómo se vive".