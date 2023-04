La confesión de Almeyda sobre el descenso de River: "No pudimos salir del estadio hasta..."

La pasada década no comenzó de la mejor manera para el mundo River. Con Daniel Alberto Passarella en la presidencia y Juan José López como director técnico, el Millonario no logró superar a Belgrano de Córdoba en la promoción y se vio condenado a disputar el torneo de la Primera B Nacional durante la temporada 2011/12.

En las últimas horas, quien fuera el DT del Millonario en el máximo torneo de ascenso de nuestro país, recordó lo sucedido en aquella época. En su diálogo con el canal de YouTube The Coaches' Voice, Matías Almeyda repasó a fondo lo que fue el año más difícil de la historia del elenco de Núñez.

"Desgraciadamente, perdimos la eliminatoria. Era la primera vez en la historia de River que descendía. No pudimos salir del estadio hasta las cuatro de la madrugada", recordó el ex mediocampista central, quien llegó a la acumulación de amarillas en el partido disputado ante el elenco cordobés en condición de visitante y, por ende, no pudo decir presente en el Monumental.

Sobre el momento en el que decidió ser entrenador del Millonario, Almeyda recordó: "No paraba de darle vueltas a la cabeza para tomar una decisión. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Passarella, el presidente de River entonces. Le dije que quería ser el entrenador".

“'¿Vos estás loco? Si sos el entrenador y te va mal, no dirigís nunca más en tu vida'", soltó sobre la respuesta del Kaiser en aquel entonces. “'No me importa. Me va a ir bien. Me va a ir bien'", contó Matías sobre su confianza a la hora de ayudar al club de sus amores en ese delicado momento.

"Seguramente Passarella tenía razón cuando me dijo que estaba loco de decidirme a tomar River en mi primer trabajo en el banco. Sin nada aún como entrenador, y ante una situación tan dramática como la que te conté. Pero esa decisión fue lo que me hizo arrancar y ser lo que soy ahora", sentenció Almeyda.