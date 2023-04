La FIFA confirmó qué pasará con Godoy Cruz mientras Mendoza sea sede del Mundial Sub 20

Entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio el Estadio Malvinas Argentina será sede del Mundial Sub 20. Restan trámites burocráticos y que desde Zurich la FIFA anuncie el lunes la noticia que todo un país futbolero espera. Cuando sea oficial, Mendoza aparecerá como -al menos- la sede de uno de los seis grupos del torneo. Esto obligará a Godoy Cruz a mudarse a otro estadio porque una de las condiciones excluyentes es que días antes y durante el torneo ecuménico el estadio provincial sea de uso exclusivo para el Mundial.

Este viernes, una comitiva de FIFA encabezada por Jaime Yarza González, director de Torneos de FIFA, visitó varios clubes y predios mendocinos, una selecta lista de hoteles 4 y 5 estrellas y sobre la tarde se deshizo en elogios a Mendoza, que tiene "todas las condiciones necesarias para que pueda ser sede del Mundial Sub 20 en caso de que se le conceda el torneo a la Argentina".

La candidatura de Mendoza es un hecho, pero por momentos tambaleó producto de un detalle no menor: FIFA exige exclusividad para los estadios sede del Mundial Sub 20 y el Malvinas Argentinas lo usa Godoy Cruz Antonio Tomba. Ante esto, Jaime Yarza González optó por la contundencia a la hora de tocar el tema: "Mendoza tiene que encontrar una solución al uso del Malvinas Argentinas, que durante el Mundial Sub 20 debe ser exclusivo de FIFA. El campo de juego está muy bueno y cuando se juegue el primer partido acá estará mejor. Es imprescindible que desde cierta fecha en adelante ya no se use más que para los encuentros oficiales", precisó.

Godoy Cruz no podrá usar el Malvinas al menos durante tres semanas.

Consultado por los medios, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, aseguró que la dirigencia de Godoy Cruz "no está al tanto de esta situación porque es la primera reunión que tenemos con la organización. Ellos y nosotros pensábamos que podía ser así y como dijeron desde FIFA, es un requisito que hay que cumplir sí o sí. Buscaremos con el club una solución y hablaremos con ellos cuando esto se confirme oficialmente".

Lo cierto es que Godoy Cruz deberá mudar su localía y San Juan, que también sería sede del Mundial Sub 20, no aparece como opción. Según el fixture, al menos contra Gimnasia de La Plata y ante Independiente de Avellaneda el Expreso buscará un nuevo estadio. ¿Dentro de Mendoza o en San Luis? Será decisión de los dirigentes.