La FIFA se deshizo en elogios a Mendoza, que será sede del Mundial Sub 20 si Argentina organiza el torneo

Faltan firmas, trámites burocráticos y apenas un puñado de días para que sea oficial, pero absolutamente todos los caminos conducen a que Mendoza sea sede del Mundial Sub 20 entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio de este año. Así lo afirmó Jaime Yarza González, director de Torneos de FIFA, quien encabeza la comitiva del ente madre del fútbol mundial que durante este viernes realizó un vertiginoso rally por hoteles, clubes que serán centros de entrenamientos y el Estadio Malvinas Argentinas.

"En nuestra visita a Mendoza solo tengo palabras positivas de apoyo. Hemos tenido ocasión de ver el Estadio Malvinas Argentinas y todos los hoteles que necesitábamos visitar. Hemos visitado también distintos campos de entrenamiento y estamos muy conformes. Resumiendo brevemente, hemos encontrado en Mendoza todas las condiciones necesarias para que pueda ser sede del Mundial Sub 20 en caso de que se le conceda el torneo a la Argentina. La decisión no se sabrá hasta la semana que viene", expresó el dirigente de FIFA en una evidente señal de luz verde a nuestra provincia.

En Mendoza ya se trabaja a contrarreloj para recibir uno de los torneos de selecciones más importantes. "Las fechas del Mundial no se pueden cambiar, hay acuerdos con patrocinadores, los jugadores son profesionales. El sorteo será el 21 de este mes en Zurich, Suiza. Confiamos que para el viernes que viene ya tengamos el país organizador".

Claudio Chiqui Tapia, presidente de FIFA, hace largas semanas mueve los hilos para que el Mundial se juegue en nuestro país. La información a la que tuvo acceso MDZ indica que este lunes se hará oficial. Tras la firma de los avales por parte del Gobierno nacional, este lunes se enviarán los papales a Suiza y esa misma jornada la FIFA levantará el pulgar de forma oficial.

La conferencia de prensa se desarrolló en el salón blanco del Malvinas Argentinas.

Será un fin de semana intenso donde podría confirmarse si finalmente serán cuatro o seis las sedes que recibirán el Mundial Sub 20. Al respecto, Jaime Yarza González expresó que "no está confirmado que sean seis sedes. Hemos venido con la intención de elegir solo cuatro, lo que representaría dificultades porque los tiempos de organización son realmente bajos. Estos torneos se organizan entre 2 y 3 años de anticipación, y ahora solo tenemos unas pocas semanas. Que haya solo cuatro sedes implica que algunas de ellas deberían recibir a dos grupos en vez de uno, lo cual es necesario tener una infraestructura mayor. Si vemos que esto es muy complicado, serán seis".

Luego, Yarza González volvió a destacar a Mendoza y puso el foco en algo no menor, la nueva conectividad aérea con Brasil: "De las ciudades que hemos visto hasta el momento, Mendoza sobresale por su estructura hotelera y eso la posiciona muy bien, pero no quiero comparar porque otras han estado muy bien también. Es una ciudad futbolera, turística, hotelera, con buena conectividad aérea, con infraestructuras excepcionales. La conexión directa con Brasil es muy importante porque esperamos que venga mucha gente a ver el Sub 20".

Mendoza también aprobó el ítem "centros de entrenamiento", según indicó el dirigente de FIFA: "Los centros de entrenamientos son fundamentales porque es donde más tiempo pasan los jugadores durante el torneo. Hemos visitado algunos muy interesantes que no nos da tiempo a que el terreno esté en condiciones adecuadas. Hemos encontrado suficiente terrenos de juego con calidad excepcional que con retoques quedará de gran nivel".

Godoy Cruz, un problema que no es problema

Mendoza será sede del Mundial Sub 20 y Godoy Cruz Antonio Tomba no tendrá más remedio que mudarse de estadio. "Mendoza tiene que encontrar una solución al uso del Malvinas Argentinas, que durante el Mundial Sub 20 debe ser exclusivo de FIFA. El campo de juego está muy bueno y cuando se juegue el primer partido acá estará mejor. Es imprescindible que desde cierta fecha en adelante ya no se use más que para los encuentros oficiales", precisaron desde FIFA en conferencia de prensa.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, aseguró que la dirigencia de Godoy Cruz "no está al tanto de esta situación porque es la primera reunión que tenemos con la organización. Ellos y nosotros pensábamos que podía ser así y como dijeron desde FIFA, es un requisito que hay que cumplir sí o sí. Buscaremos con el club una solución y hablaremos con ellos cuando esto se confirme oficialmente".