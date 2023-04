La llamativa respuesta de Matías Rojas sobre la posibilidad de renovar con Racing: "Me parece muy…"

Matías Rojas, mediocampista paraguayo de Racing, aseguró que la intención del equipo es darle "una alegría" a los hinchas albicelestes cuando se enfrenten el próximo domingo ante Independiente y se refirió a su futuro en el club con una llamativa respuesta tras ser consultado post derrota ante Newell's.

El talentoso volante tiene contrato hasta junio de este año y los hinchas piden a gritos que extienda su vínculo ya que se ha transformado en pieza clave para Gago. Sin embargo, explicó: "Me parece muy egoísta de estar hablando de una situación muy personal antes de un partido tan importante para la institución y más para la gente".

"Tengo que respetar a la institución, no puedo estar pensando en lo que pueda llegar a ser mi carrera después de junio. Le debo a Fernando y a mis compañeros así que en su momento se verá", agregó el paraguayo, que también palpitó el clásico que la Academia disputará el próximo domingo ante independiente.

"Es un clásico. El partido más difícil lo tenemos nosotros porque ellos se juegan un montón de cosas y nosotros nos jugamos la vida. El mensaje para la gente es que vamos a tratar de darles una alegría. Puede ser un error grave pensar que por ellos no están en un buen momento y que es más fácil para nosotros", señaló.

En cuanto a la caída como local ante la Lepra, aseguró sentir "desilusión" por la segunda derrota consecutiva tras la sufrida por 3-1 el sábado pasado frente a Gimnasia. "Siento desilusión por el resultado y porque venimos de dos partidos en los que no pudimos encontramos lo que queríamos", se sinceró y cerró: "Hoy nos volvieron a convertir de pelota parada. Nos duele porque estamos en la previa a un partido importante. No conseguimos lo que quisimos, no solo del juego sino también del resultado".