Sonríe Almirón: la gran noticia que recibió tras asumir en Boca

A poco menos de 48 horas de haber sido presentado oficialmente como el director técnico de Boca Juniors, Jorge Almirón tendrá su debut. Será, nada más y nada menos, que en el marco del clásico ante San Lorenzo, en condición de visitante, en el estadio Nuevo Gasómetro.

Mientras espera por el mano a mano ante el Ciclón, que será este miércoles a partir de las 17.30, el flamante DT del Xeneize recibió una gran noticia. La misma se trata sobre la situación de Marcos Rojo, quien ya comenzó a realizar trabajos de campo y tiene fecha de posible regreso.

Marcos Rojo se encuentra en la etapa final de su recuperación.

El defensor central de 33 años se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado 12 de octubre en cancha de Sarmiento de Junín y, desde entonces, afrontó siete de las ocho semanas de recuperación que se estipularon en un principio. De esta manera, el ex jugador de Estudiantes de La Plata podría sumarse al resto de los jugadores de Boca a fin de mes.

En este contexto, siempre y cuando Jorge Almirón y su cuerpo técnico (con participación del cuerpo médico de la institución de la Ribera) así lo deseen, Rojo podría decir presente en el superclásico ante River que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en el estadio Más Monumental.

Meses atrás, a pocos días de haber pasado por el Quirófano, el capitán y referente de la institución se había referido a sus tiempos de recuperación: Voy a tratarlo con calma, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna".