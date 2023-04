La tajante frase de Almirón a un jugador de Boca en su segunda práctica: "Acá nadie..."

En su primera conferencia de prensa como DT de Boca, Jorge Almirón aseguró que el Xeneize tiene que empezar a demostrar ante San Lorenzo, tan pronto como este miércoles. El entrenador lleva dos días de trabajo en el predio de Ezeiza, pero ya metió mano e hizo notar su temperamento rápidamente ante una situación que se dio en la práctica.

De acuerdo con lo informado por Tato Aguilera, a un futbolista de Boca no le gustó algo en el entrenamiento matutino del martes y el técnico lo habría cortado de cuajo: "Durante la práctica, un jugador se quejó, [Almirón] paró el entrenamiento y dijo 'acá nadie más se queja'", afirmó el periodista de TyC Sports en el programa Dale al medio.

Más allá del hecho, no se divulgó quien fue el jugador en cuestión ni el motivo de la queja que hizo enojar a Almirón. No obstante, no deja de ser algo que habla sobre el temperamento del entrenador.

Precisamente, Tato Aguilera agregó que el DT no tuvo la misma sonrisa que en su presentación, sino que mantuvo ese rostro de seriedad y casi de pocos amigos que lo caracteriza. Además, aseguró que el entrenador se mostró muy activo en las indicaciones y en el trabajo táctico, incluso participando del mismo.

No obstante, la mayor sorpresa pasó por el armado de su primer once como entrenador de Boca. Fiel a su estilo en otros equipos, Almirón plantó un 3-4-3 o 5-2-3, según como se lo mire. La línea defensiva fue formada por Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Agustín Sandez. Pese a que trascendió en los medios, no está confirmado como la formación titular para enfrentar a San Lorenzo.