¿Renueva con Boca? El particular guiño de Marcos Rojo que llamó la atención en Estudiantes

Marcos Rojo transita la parte final de su recuperación. Ya pasaron cinco meses de la grave lesión que sufrioó en una de sus rodillas y desde el Consejo de Fútbol de Boca siguen estirando las negociaciones de su renovacion ya que esperan saber cómo regresará cuando tenga el alta médica. Sin embargo, en las últimas horas se filtró una imagen que causó revuelo.

Marcos Rojo en City Bell.

Es que el defensor, subcampeon del mundo con la Selección argentina en Brasil 2014, apareció de sorpresa en el Country de City Bell para el ver el partido de Reserva que jugaron Estudiantes y Gimnasia, que terminó con victoria del Pincha por 1 a 0 con un tanto marcado por Martiniano Moreno. Si presencia no pasó desapercibida y fue recibido con respecto.

Su relación con los fanáticos el León se rompió cuando elegió a Boca para continuar su carrera deportiva y hasta fue silbado por una parte de la hincha cuando se enfrentaron en el UNO el año pasado. Para algunos, que haya estado en City Bell puede tratarse como un guiño para el club, que mantiene el interés por repatriarlo.

"Es un hijo del club y siempre tendrá las puertas abiertas. Si la oportunidad aparece, estaremos ahí siempre para recibirlo", dijo hace poco Martín Gorostegui, el presidente del Pincha. El contrato con Boca se termina en diciembre de este año y todavía tiene, al menos, tres meses más sin poder jugar.

"Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calma, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna", dijo Marcos sobre su lesión.