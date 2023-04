La reacción del médico de Boca a la especulación periodística sobre un líder del equipo: "Hay 0,00001% de chances"

La evolución de Marcos Rojo tras la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha avanza de buena manera y a fines de abril es posible que se sume a los entrenamientos del resto del plantel de Boca Juniors, para de a poco reincorporarse a la competencia.

Ante esto, desde distintos medios de comunicación se especuló con la posibilidad de que el defensor y líder del equipo sea parte de la convocatoria para el partido ante River, el 7 de mayo en el Monumental. Sin embargo, quien se encargó de desmentir esta versión es el propio médico del club, Juan Pablo Batista.

En su cuenta de Instagram, el doctor de Boca adjuntó el titular de una noticia que se preguntaba si llegaría al Superclásico y la acompañó de un contundente "0,00001% de chances", lo que descarta la posibilidad de ver a Rojo en el choque ante River.

El posteo de Batista.

"Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calma, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones", había señalado en su momento el defensor, que se rompió los ligamentos el 12 de octubre de 2022 en la victoria de Boca ante Sarmiento en Junín.

Cumplidos seis meses de la lesión, la vuelta de Marcos Rojo a las canchas podría darse en la última parte del semestre.