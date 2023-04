La fuerte respuesta del Kun Agüero al pedido de los hinchas para ayudar a Independiente: "Me gustaría, pero hay tanta..."

A una semana del clásico ante Racing, el presente de Independiente no es el mejor. A la profunda crisis económica y deportiva (solo ganó un partido de diez) que atraviesa la institución, en las últimas horas se le sumó la renuncia de Fabián Doman. Mediante un extenso comunicado, el ahora ex presidente anunció la decisión de dar un paso al costado.

En este contexto, quien decidió referirse al duro presente del club de sus amores fue el Kun Agüero. En una de sus típicas transmisiones en directo a través de la plataforma de Twitch, el hombre surgido de las divisiones inferiores del Rojo dejó clara su postura.

Para comenzar, el campeón de la Copa América 2021 con la camiseta de la Selección argentina soltó: "Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura".

"Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si acuerdan también. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia", añadió Agüero sobre el tema.

El Kun no tuvo pelos en la lengua para referirse al presente de Independiente.

En cuanto a su deseo de colaborar con el club y su principal impedimento, el Kun sorprendió: "Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. ¡En nadie! Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo. Ojalá un día cambie mi cabeza, y esté más tranquilo y pueda decir: 'Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí'".

Para finalizar, Agüero esbozó lo que para él sería la mejor de las soluciones: "Lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol. Por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿sabés lo que van a decir los sponsors? 'No voy a poner ni 10 dólares en Independiente, si no ganan un partido'. Si vos dejás de lado el equipo, claramente vamos a tener más deuda. Entonces no hay que dejar de lado al equipo, que es lo primero y principal".