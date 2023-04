Doman reveló el motivo detrás de su renuncia a Independiente: “En los últimos días hubo…”

Luego de haber presentado su renuncia indeclinable a la presidencia de Independiente, Fabián Doman enfrentó los micrófonos y reveló los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado. El ahora ex presidente de la institución de Avellaneda dijo presente en TyC Sports luego de haber sido noticia a lo largo y ancho del país.

"Mi familia no lo sabía, entre el domingo y el lunes recibí, a través de mi teléfono celular, muchísimas amenazas. Han dejado su número, estamos trabajando con el doctor (Fernando) Burlando, me han pedido autoridades de seguridad las copias y poder hace la denuncia. Salí para aclarar esto, tengo que decir que es verdad lo que contó Hugo Balasone", comenzó.

Además, a la hora de enumerar los motivos que lo llevaron a ello, Doman reveló: "Decir que la renuncia fue por las amenazas sería un acto demagógico de mi parte, soy cero demagógico, renuncié en una carta extensa en un mundo en que nadie lee. Sí pero fueron muchas causas, una multicausa, algunos ataques que hubo sobre mí en los últimos días muy raros y particulares en redes o algunos medios de comunicación, se veían los mismos textos en tuits y en radio, iguales...". Y, además, añadió: "Tengo familia, hijos, pareja, y se enteraron por la tele, y no soy el único dirigente que las recibió".

El ex mandamás de Independiente se refirió a uno de los momentos que considera claves en la decisión que dio a conocer durante la jornada de este martes: "Hay que dejar que pase el tiempo y o mismo podré mirar, observar y analizar muchas cosas que pasaron. Me sorprendió mucho el poco impacto que tuvo una de las denuncias más importantes que se hicieron en el mundo del fútbol contra una exdirigencia. Si tuviera que buscar un elemento no tengo uno, fueron muchos".

uD83DuDCCC Comunicado oficial: Situación Institucional pic.twitter.com/v3owAWBGHF — C. A. Independiente (@Independiente) April 12, 2023

"A mí me sorprendió que el debate fuera si el abogado era hincha de Racing, si el papá era de Racing, si era de Independiente y ahí empezó el clima... El día que la Comisión Directiva votó por unanimidad el mandato para llevar adelante la denuncia contra la gestión anterior, sería muy injusto decir que se resquebrajó la comisión porque fue unánime, pero sí decir que desde ese día, dos semanas para atrás, se rompió el clima en Independiente. Cuando se tomó la decisión se tomó muy rápido, de la CD no dudó nadie y yo siento, aunque no lo quise poner en la carta entre muchas cosas que no he contado para no sumar más angustia al hincha de Independiente, que ahí se resquebrajó todo", agregó Fabián Doman.

Para finalizar, le dio una luz de esperanza a los hinchas, al referirse al caso de Verón: "El club no puede quebrar porque hemos hecho un par de cosas para el caso Verón. Me ocupé tanto del caso Verón como de buscar un técnico. El caso Verón es lo peor que le ha pasado a Independiente en los últimos siete u ocho años, no hay dimensión de la gravedad, por el fallo, por la gente que nosotros creemos que está vinculada a ese fallo, es muy grande, es un iceberg. Mientras hablamos nosotros hay cuatro abogados trabajando porque mañana se presenta el recurso de apelación de Verón en el tribunal laboral de Avellaneda"