Falcioni postuló con firmeza a un DT para Independiente: "Es el indicado"

La crisis institucional de Independiente con la renuncia de Fabián Doman derivó en la negativa de Pablo Repetto a asumir como entrenador, cuando ya había sido elegido por la dirigencia y se había llegado a un acuerdo. Ahora, el Rojo se encuentra en búsqueda de un DT y entre los nombres que suenan se destaca el de Omar De Felippe, quien en estas horas tendrá una reunión para definir su llegada al club de Avellaneda.

Precisamente sobre este candidato a DT del Rojo se refirió el exentrenador del mismo club, Julio César Falcioni, en declaraciones a la señal TyC Sport este miércoles. "Está preparado, tiene experiencia y ya sacó al club de una posición difícil. Es la persona indicada para Independiente", señaló el DT.

De Felippe es uno de los candidatos a dirigir en Independiente.

Falcioni ya trabajó con De Felippe y conoce su "capacidad y experiencia" para asumir al mando del equipo, según él mismo confesó. "Le tengo cariño, él tiene muchísima capacidad y experiencia. Ya ha estado en el club. Creo que es lo bueno que le puede pasar a Independiente. Un hombre que ya lo sacó de una situación difícil y que ahora pueda hacerse cargo en este momento".

De Felippe ya dirigió a Independiente durante su estadía por la B Nacional (hoy Primera Nacional) y siente cariño por el club. Cuando todavía no se confirmaba a Repetto, el propio ex DT de Platense se postuló para dirigir: "No me llamaron, pero si me llaman voy, ¿cómo no voy a ir?".