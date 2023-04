El DT del Napoli se paró en plena conferencia para responderle a Guardiola: “Espero que algún día…”

Mientras espera que las chances matemáticas de sus rivales se terminen, para coronarse oficialmente como el campeón de la Serie A 2022/23, Napoli sueña en grande. El elenco italiano afrontará este miércoles su duelo ante Milan por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En la previa del partido de ida, Luciano Spalletti enfrentó los micrófonos y, además de analizar el duro partido que tendrá su equipo, volvió a referirse a la figura de Pep Guardiola. Luego del tenso ida y vuelta que se protagonizó semanas atrás, el italiano bajó los decibeles y elogió a su colega.

uD83CuDF99? Spalletti: "Este miércoles jugaremos un partido que puede decir mucho sobre el futuro de todos nosotros. Estoy seguro de que estaremos listos". #UCL #MilanNapoli pic.twitter.com/TaLjQHUHaL — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 11, 2023

“Cuando se habla de Guardiola me pongo de pie (se levanta), porque aprendí muchísimo de él. Hizo cosas fundamentales, de las que todos tomamos algo. Como Klopp, De Zerbi, que me encanta y lo miro todo el rato… Si mi respuesta no fue bien entendida le pido perdón, solo me hace ilusión si un entrenador de su nivel habla bien de mi equipo. Si luego me dicen que él declaró que podemos ganar la Champions, es distinto…", soltó el DT del Napoli.

Con respecto a la histórica campaña de su equipo, que muchos la comparan con aquella época gloriosa de Diego Armando Maradona, Spalleti sentenció: "No debemos demostrar nada en esta competición, ya logramos un resultado histórico y debemos pasarlo bien, manteniendo la misma postura y la misma cara, con el orgullo y la fuerza que merecimos en el campo. Espero que algún día podremos reír de este asunto delante de un café turco...”.

Los dichos de Spalleti contra Guardiola

A mediados del mes de marzo y luego de que se cerrara la llave de octavos de final de la Champions, Guardiola le tiró flores a los napolitanos y aseguró que son el equipo más fuerte de Europa en estos momentos. A Spalletti le preguntaron si estaba orgulloso al respecto y, al contrario, salió al cruce con todo: "No, no estoy orgulloso. Es un juego para meternos presión y quitársela él de encima", sentenció.

Luego, el exentrenador de Inter de Milan y otros arremetió contra el City, sin dudas uno de los grandes candidatos a salir campeón de la Champions: "Cómo se va a poner a un equipo que invirtió 9 millones de euros delante de uno que ha gastado 900 millones. En todo caso, nos gustan los halagos", sentenció.