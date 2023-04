Los zarpados tuits de la hija de Gorosito tras el triunfazo de Colón ante Boca: “Ahí tienen, manga de…”

Antes del partido del domingo por la noche, Colón era el último del campeonato, no había ganado ni un partido y Pipo Gorosito, que asumió hace poco más de un mes atrás, era mirado de reojo por los hinchas. Todo eso cambió en la Bombonera, ya que el Sabalero se llevó un triunfo agónico, cortó una racha de 18 años sin ganar ante Boca como visitante y pudo salir del fondo. Más allá de los festejos en Buenos Aires, quien salió a disparar con munición pesada fue Stefy Gorosito, la hija del DT del conjunto santafesino.

Váyanse a la concha de su madre todos los soretes que insultan y desprestigian a mi viejo. Manga de forros, ahí tienen. — Stefy Gorosito (@stefygorosito) April 10, 2023

La mujer de 32 años se desahogó en su cuenta de Twitter y después del gol agónico de Andrew Teuten tiró: "Váyanse a la c... de su madre todos los soretes que insultan y desprestigian a mi viejo. Manga de forros, ahí tienen".

Luego agregó: "Un montón de veces me dice que no tuitee, pero tengo 32 años, me educo con valores. No comparto insultar y tildarlo de tribunero y fracasado. Voy a seguir tuiteando porque me tienen podrida. No puedo responderles a todos, hay muchísima gente que insulta y atrás está la familia". Y ante la repercusión que tuvo su primer posteo se vio obligada a aclarar que el mensaje no estaba dirigido a los hinchas de Colón: "Mi último tuit no es sobre la gente de Colón. Nunca hablé ni hablaré de los clubes en donde trabajó o trabaja mi papá, soy impulsiva pero no irrespetuosa", explicó.

Mi último tuit no es sobre la gente de Colón. Nunca hablé ni hablare de los clubes en donde trabajó o trabaja mi papá, soy impulsiva pero no irrespetuosa uD83EuDEF6uD83CuDFFC — Stefy Gorosito (@stefygorosito) April 10, 2023

El término de "tribunero" había sido utilizado por un periodista santafesino en la conferencia de prensa posterior al 0-0 de local ante Atlético Tucumán. "Yo te lo había dicho cuando llegaste, pocos técnicos habían logrado captar esa atención y convocatoria del hincha cuando llegó un técnico acá. Se había entusiasmado mucho el hincha con vos, incluso les gustó aquel mensaje tribunero de que te gusta el porrón, el vino, la cumbia…", le lanzó Carlos Pérez del programa Locura Sabalera, pero Gorosito lo interrumpió. "Yo no soy tribunero, es lo que yo siento. Te lo aclaro porque la primera vez que vine vos hiciste una pregunta también medio buscando mierda. La primera vez buscaste mierda y ahora otra vez lo mismo. Yo lo que menos soy es tribuno, al contrario. No quiero a los que son tribuneros", le respondió el DT.

A lo largo de su carrera como jugador y entrenador, Pipo Gorosito estuvo muy vinculado a clubes de mucha enemistad con Boca como lo son River y San Lorenzo. Además de darle retuit a memes de hinchas de Colón y responder otros tantos mensajes, Stefy Gorosito compartió varios posteos de hinchas millonarios y cuervos: "Siempre te empoma Gorosito", "Gorosito enmudeció la Bombonera y los hizo abandonar otra vez", "Qué lindo volver a verte ganar en el Basurero, Gorosito" y "Gorosito lo volvió a hacer" fueron algunos de los tuits a los que la hija de Pipo le dio 'RT'.

Yo? Hincha del club atlético Pipo Gorosito. pic.twitter.com/u4BdeySdFR — Nana uD83DuDC9CuD83DuDC9A?? (@GusZeChar1982) April 10, 2023

Q lindooo verte ganar en el Basurero #Gorosito — PiPiO ? (@Pipio00) April 10, 2023

Kjjjj Gorosito enmudeció la bombonera y los hizo abandonar otra vez, que amargura la 12pic.twitter.com/imUVQvgjKz — enrivercido (@enrivercido) April 10, 2023

Pipo Gorosito masterclass uD83DuDE0E pic.twitter.com/AVjsQhoMJJ — Nano ??? (@nanogede) April 10, 2023

Gran triunfo y primero en el campeonato para #Colón. Histórica victoria del sabalero frente a #Boca, hace 18 años que no ganaba en la Bombonera. También histórico para Gorosito que suma el cuarto triunfo frente al Xeneize como entrenador. — Melani Rosas (@MelaniRosas0) April 10, 2023

Además, la hija del entrenador de Colón compartió varias veces una estadística importante: Pipo ganó tres de los últimos cuatro partidos que dirigió ante Boca, siendo dos de ellos en la Bombonera y uno nada menos que la final de la Copa de la Liga 2019 con Tigre.