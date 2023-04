¿Es de River? Qué dijo Teuten, autor del gol agónico de Colón a Boca, sobre su posteo de la final de Madrid: "Fue un montón de…"

Andrew Teuten fue el verdugo de Boca. El uruguayo marcó el segundo gol del equipo Colón y luego del partido habló con los medios sobre lo ocurrido en cancha, pero también por algunas imágenes que se filtraron donde aparece con la camiseta de River mirando la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu.

"Ya me han estado preguntando mucho, pero dije que en ese momento no imaginaba que iba estar viviendo un momento así. Lo que puse fue más por el partido que tuve la oportunidad, una casualidad", expresó y aseguró: "No soy hincha de River. Me invitó el hijo de un profe, entonces estaba con ellos. Fue un montón de coincidencias, o lo que quieran creer, pero no soy hincha de River".

"Me gustaría decirte que si para ponerle más picante, pero no es así", agregó. Del partido, analizó: "El sólo hecho de haber entrado en la Bombonera y hacer el gol, es un sueño para mí. Y si ese gol, que es el primero que hago en Colón, sirve para ganar, mucho más todavía. Ellos tuvieron la pelota más que nosotros, el empate nos cayó como un balde de agua fría".

El posteo de Teuten.

"Sabíamos que le debíamos la victoria a la gente, debíamos cortar la racha sin ganar y hoy conseguimos lo que en otros partidos se nos negó injustamente. Ojalá que esta victoria nos sirva para que sea un punto de inflexión", continuó y cerró contando el gol: "Antes de dominarla, ya sabía que iba a rematar al arco, así que ni siquiera lo pensé cuando logré dominar la pelota".

"Cuando Juan Pablo Álvarez iba a meter el pelotazo cruzado, ví que los defensores se iban con Paolo Goltz, que se había proyectado al ataque como centrodelantero en esa jugada y la pelota me cayó justa", finalizó. Colón, además de obtener la primera victoria del certamen, ganó en La Bombonera luego de 18 años.