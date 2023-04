La tremenda sentencia de Djokovic sobre Alcaraz: "Es increíble para nuestro deporte tener un..."

Con Rafa Nadal en el ocaso de su carrera, Novak Djokovic encontró un nuevo rival y desafiante a su trono como mejor del mundo en Carlos Alcaraz. En la previa a su debut en el Masters 1000 de Montecarlo que lo tiene como máximo candidato, el serbio le tiró flores a la joven estrella de 19 años.

El primer torneo importante de la temporada de polvo de ladrillo no tendrá a sus dos máximos exponentes actuales. Tanto Alcaraz como Nadal no jugarán en Mónaco, lo que pone a Djokovic en muy buena posición para alzar su 39° título de Masters 1000. Este martes, Nole debutará ante el ruso Ivan Gakhov tras saltearse la primera ronda por ser el máximo cabeza de serie del certamen: "He entrenado más en tierra, lo que cual es positivo si piensas en esta gira. No he tenido mucho éxito en las últimas dos temporadas en Montecarlo. No he hecho gran tenis aquí, así que espero que este año pueda empezar mejor la gira de tierra que en los años anteriores", aseguró el balcánico, campeón en el Principado en 2013 y 2015.

Leyenda

Más allá de este campeonato que lo afirmaría aún más en lo más alto del ranking, Djokovic sabe que el objetivo principal de esta época del circuito es Roland Garros. Allí, el oriundo de Belgrado buscará romper el empate con Nadal en cantidad de Grand Slams ganados, pero deberá pasar por Alcaraz, con quien pelea por el primer puesto del escalafón: "Es increíble para nuestro deporte tener un campeón así", expresó en charla con la web de la ATP.

Sin embargo, el murciano no fue el único prometedor tenista que se llevó los elogios del ganador de 22 majors: "Es refrescante que, junto a (Jannick) Sinner tengan otra rivalidad que apasiona a la gente. Estos dos muchachos y (Holger) Rune serán los líderes", sentenció.

En Miami, Sinner y Alcaraz jugaron el partido más apasionante en lo que va de 2023.

A partir de la retirada de Roger Federer, las constantes lesiones de Nadal y los 35 años de Djokovic, el mundo del tenis comenzó la búsqueda de un nuevo tridente de jugadores que domine el deporte. Aunque muchos son reacios a la idea de un nuevo trío estelar, el serbio no tuvo problemas de elogiar al español Alcaraz, el italiano Sinner y el danés Rune: "Este puede ser el próximo 'Big Three'", concluyó.