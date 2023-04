Gago anunció una ambiciosa estrategia tras el triunfo de Racing ante Huracán: "Vamos a..."

Racing no brilló y, por momentos, hasta sufrió contra Huracán, pero logró una victoria muy importante para no alejarse de River, el único líder del campeonato. Además, la Academia llegará envalentonado al debut por Copa Libertadores y Fernando Gago aseguró que no priorizarán un torneo sobre el otro, sino que irán "por todo".

En conferencia de prensa, Pintita fue ambicioso y expresó sus ganas de disputar el certamen continental por primera vez como DT: "Me encanta el hecho de jugar contra los mejores en la Copa Libertadores. Es un lindo desafío y también una buena medida para nosotros", afirmó.

Al ser consultado por cómo llevará la rotación del equipo ante la doble competencia, Gago fue tajante: "No vamos a priorizar un torneo por sobre otro en este contexto. Vamos a intentar alcanzar la punta en la Liga y también a clasificar en la Copa Libertadores. Hoy por hoy tenemos que apuntar a todo".

Más allá del envión que significa una victoria trabajada como local, Gago destacó el juego de Racing ante un duro rival como Huracán: "Tuvimos situaciones para poder aumentar la diferencia, pero el rival también juega y sabíamos que Huracán lo iba a ir a buscar. Pudimos aprovechar las situaciones a favor y lo ganamos. Me voy muy conforme con la actuación del equipo", cerró.

Tras el triunfo, la Academia quedó con 17 puntos, a cuatro del líder River. Ahora, deberá cambiar el chip para afrontar el debut por Libertadores ante el Ñublense de Chile. Dicho partido será en la ciudad de Chillán el próximo miércoles a las 21:30 horas.