La tajante frase del mánager de Racing sobre la posibilidad de que Boca vaya por Gago: "Que ni..."

Juan Román Riquelme le comunicó a Hugo Ibarra que, por el mal funcionamiento del equipo, lo más conveniente era que deje el cargo de entrenador de Boca. Inmediatamente, todos los ojos se pusieron en Martino, principal candidato a sucederlo. Pero la negativa del ex DT de México abrió un fuerte interrogante y ahora la búsqueda no parece tener un norte definido, al menos no públicamente.

Esto sirve como contexto para que la típica danza de nombres, que se suele aplicar en estas circunstancias, se engrose. Sonaron técnicos del medio local, internacionales, con trabajo y desocupados. Uno de ellos es el de Fernando Gago, actual entrenador de Racing que está muy identificado con el Xeneize. Aunque ya parecía la posibilidad más lejana, el mánager del club, Rubén Capria, intentó terminar de enterrarla.

Rubén Capria.

En una entrevista con Doble Amarilla por D-Sports Radio, a Capria le preguntaron qué sucedería si Boca consulta por Gago y la respuesta fue tajante: "Que ni llamen a Avellaneda".

Sobre el tema no se habló más y el mánager dejó clara su postura acerca de la importancia que tiene Gago en el proyecto deportivo del club. El año pasado, el DT renovó su vínculo con Racing hasta diciembre del 2023.

Por otro lado, el dirigente del equipo de Avellaneda se refirió a la renovación con el volante Matías Rojas, un anhelo de Riquelme para Boca a quien se le termina el contrato en junio. "Soy muy optimista con respecto a la negociación. El jugador es una debilidad para el entrenador y el equipo ayuda a su gran momento. En los próximos días, el presidente Blanco le acercará la oferta económica. Nosotros vemos al jugador muy cómodo. El año pasado nos puteaban para que nos lo saquemos de encima y hoy nos putean para que se quede", señaló.