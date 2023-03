Qué dijo Di María de su futuro tras otro gol clave en la Juventus: “Ahora siento…”

Ángel Di María es experto en meter goles de vital importancia para sus equipos. Luego de ser campeón del mundo con la Selección argentina, el Fideo revirtió su situación en la Juventus, levantó mucho el nivel y volvió a ser clave para el equipo bianconeri. Este jueves, el rosarino volvió a convertir por Europa League y aseguró que, tras algunos desencuentros, siente que el público lo quiere.

La Vecchia Signora recibió al Friburgo alemán por los octavos de final de la Europa League. En el segundo tiempo, Di María destrabó el partido con un cabezazo inatajable. Por eso, fue elegido figura del encuentro y se lo vio muy contento por su presente, pero no quiso jugársela sobre el futuro: "No sé, estamos hablando, estoy muy feliz aquí, siento el cariño de la gente, ahora puedo sentirlo de verdad. Al principio fue muy difícil, pero ahora he logrado demostrar lo que valgo. Ellos están felices y yo estoy feliz, esto es muy importante para mí", expresó.

El periodista italiano le preguntó si la Europa League debería ser renombrada 'Copa Di María', ya que convirtió cuatro goles en los últimos dos partidos. Entre risas, el Fideo contestó: "Es verdad, volví feliz de ayudar al equipo, es importante para mí trabajar de esta manera y lo haré hasta el final, ayudando al equipo. Estamos haciendo un buen trabajo y tengo que seguir. Haremos todo lo posible para tener éxito, tenemos dos objetivos claros, la Copa de Italia y la Europa League, e intentaremos ganar ambas".

Por último, el ídolo de la Selección argentina cerró: "Sí, un poco de molestia, fatiga normal, cansancio, estamos jugando muchos partidos, pero creo que lo importante era trabajar, jugar un gran partido, ganar y hacer lo que hicimos".

Tras vencer al Friburgo, la Juventus disputará nada menos que el Derby de Italia ante el Inter de Milán, encabezado por Lautaro Martínez. Dicho encuentro será este domingo desde las 16:45 de Argentina, mientras que la revancha ante los alemanes será el jueves 16 de marzo.