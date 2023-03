La sensible baja que tendrá Huracán para el debut

Huracán Las Heras cuenta las horas para su ansiado estreno en una nueva edición del campeonato Federal A. Pensando en el duelo ante San Martín (el próximo domingo desde las 16 hs), Alejandro Abaurre tendrá una baja sensible ya que no podrá contar con Juan Manuel Marital, uno de los jugadores que el técnico imagina en su once de gala.

El lateral izquierdo sufrió un pinchazo en el posterior en la práctica formal de fútbol del sábado y automáticamente se encendieron las alarmas. Es que la línea de fondo venía saliendo de memoria con Ojeda en el lateral derecho, Matías Contreras como primer central y Brian Alferez como segundo zaguero más jugador de último paso por Juventud Unida de Entre Ríos.

Obligado a cambiar, el reemplazante del ex jugador de Godoy Cruz será otro nacido en la cantera tombina: Enzo Montenegro. El marcador de punta es uno de los refuerzos para esta temporada y es el habitual recambio para el puesto de número tres del equipo. En la práctica formal de fútbol de esta mañana fue titular y todos los caminos conducen a que arrancará en la primera fecha del vamos.

Pasando en limpio, el probable equipo para el estreno ante el Chacarero sería Ignacio Acordino en el arco, Ojeda, Matías Contreras, Brian Alferez y Enzo Monenegro en el fondo; Cristian Carrizo, Agustín Verdugo, Hernán Tifner y Raúl Zelaya, Tomás Segovia y Peñaloza.