Rodrigo Rey fue tajante a la hora de referirse a la continuidad de Stillitano: "No es fácil.."

Pese a que comenzó con el pie derecho su travesía en la Liga Profesional, Independiente no levanta cabeza. El Rojo acumula cinco partidos consecutivos sin poder sumar de a tres (tres empates y dos derrotas). En este contexto, Leandro Stillitano comenzó a tener cada vez menos margen de error.

En las últimas horas, quien salió a bancar al DT fue Rodrigo Rey. El arquero, que aterrizó en Avellaneda en el último mercado de pases proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, no dudó a la hora de referirse al difícil presente que atraviesa el Rojo, quien marcha 20ª en la tabla de posiciones.

El DT del Rojo recibió la banca de una de las figuras del equipo.

"Estamos con Stillitano, hace poco más de dos meses que venimos en un trabajo nuevo con él con un grupo muy joven. No es fácil sumar todas esas cosas en un club en el que hay que rendir en el día a día, pero creo que el trabajo es bueno", manifestó el ex Godoy Cruz en su diálogo con TyC Sports.

Además, Rey se mostró optimista por el trabajo realizado hasta el momento: "El club viene en un proceso de cambio que no es fácil, nos hace falta un triunfo para darnos cuenta que estamos bien. Veo cosas buenas, no solo tenemos que quedarnos con lo malo. Hay cosas buenas, pero que no se den los resultados que uno quiere hace que todo se vea más mal que bien".

Para finalizar Rodrigo Rey, arquero de Independiente, le envió un mensaje a los fanáticos: "No va a ser fácil, son muchos años de cosas mal hechas y esto no cambia de un dia para el otro. Cuando la cosa viene mal es cuando hay que tirar más del carro para que esto pase. Tenemos que terminar esto diciendo 'pasamos por la mala juntos y el año fue bueno'. Pero para eso hace falta de todos".