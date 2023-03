La fuerte queja de Gago con Godoy Cruz tras la derrota de Racing: “No se podía…”

Racing se llevó un fuerte golpe de su visita en Mendoza. El plan de Fernando Gago fue dinamitado al minuto, cuando Godoy Cruz se puso adelante en el marcador con gol de Tomás Conechny. Más allá que reconoció el mal nivel del equipo, el DT se quejó duramente por el estado de campo de juego del Malvinas Argentinas.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Academia puso el grito en el cielo por cómo estaba el césped del estadio mundialista: "No se podía jugar en este campo y eso nos hizo plantear el juego desde otra zona, nos impidió la circulación y nos llevó a jugar profundo por banda, pero no nos salió", sentenció.

Pese a su queja, Gago no quiso hacer de eso una excusa para el resultado del equipo: "Jugamos mal y el equipo no funcionó. La cancha está igual para los dos, pero nosotros entrenamos siempre en un terreno en condiciones donde la pelota circula bien y no pica mal".

Después, Pintita agregó: "Veníamos con regularidad en el juego y en el resultado. Esto es un golpe duro, que no esperábamos. Queda seguir trabajando para volver a la mejor forma". Con esta derrota, Racing suma ocho puntos en seis fechas en el Torneo LPF.

Apenas van un puñado de partidos y el campeonato es extenso, pero la Academia se encuentra a cinco puntos del líder Defensa y Justicia. El próximo domingo, el equipo de Gago recibirá a Sarmiento de Junín a partir de las 17 horas.