La frase de Laporta sobre su encuentro con el papá de Messi que retumba en Europa: "Hablamos del..."

Cuatro meses de contrato son los que le quedan a Lionel Messi en París Saint Germain y, hasta el momento, pocas noticias hay sobre su posible renovación. Según trascendió, el astro argentino tomará una decisión sobre futuro luego de conocer la suerte de su equipo en la UEFA Champions League.

En este contexto, son varios los equipos que se ilusionan con poder contratar al campeón del Mundial de Qatar 2022. Sin lugar a dudas, Barcelona es el primer nombre que suena a la hora de hablar de un posible regreso del rosarino al club de sus amores, del cual emigró en el mes de agosto del 2021.

Laporta reconoció las charlas que mantuvo con Jorge Messi.

Atento a esta situación, quien se refirió a ello fue Joan Laporta. El mandamás de Barcelona, en un coloquio, en el Círculo Ecuestre, confirmó que mantuvo charlas con Jorge Messi, padre y representante de Leo. Allí el máximo directivo del elenco español buscó no ilusionar a los fanáticos.

"Nos hemos visto. Lo felicité por Argentina. Hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para el Barsa. No quiero hablar por respeto al jugador, que está jugando en el PSG. Lo de Leo no va de dinero, hablamos de un homenaje", soltó Laporta sobre sus charlas con el padre de Lionel Messi.

Para finalizar, el presidente de Barcelona se refirió a la decisión que tuvo que tomar a mediados del 2021, cuando le puso fin a la historia de Leo en el Culé: "No me gustó que se fuera pero no tuve otra opción. La institución está por encima de todos. No teníamos 'fair play'. Tengo la sensación triste. Tenía que escoger y elegí la institución".