El llamativo comunicado de Boca tras la denuncia de "apriete" de un relator por "no estar alineado a la dirigencia"

La polémica continúa en Boca luego de que el periodista partidario Daniel Mollo denunciara que fue "apretado" por personas allegadas a la dirigencia del club, por criticar a Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Desde la institución emitieron un comunicado intentando explicar la situación.

"Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura", había disparado el relator de la campaña xeneize. Pero llamativamente desde Boca salieron a aclarar que, producto de las obras que se implementan en la platea media, tuvieron que contemplar la reasignación de los espacios para transmisiones radiales.

Daniel Mollo (izquierda).

"Bajo la premisa de remodelación constante, se efectuaron trabajos en la platea media que contemplan una reasignación de espacios en el sector de pupitres y de las renovadas cabinas de prensa. Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos", señaló la institución en un comunicado oficial.

El periodista contó: "Llegamos a la cabina y había una señorita que si yo no le pido que se presente, no se presentó, y había tres muchachotes, uno de los cuales es hijo de un hombre que es responsable de un gremio de docentes universitarios". En ese contexto, sumó que "el señor, grandote, te miraba desafiante, y había otro, un rubio llamado Eugenio Buscaglia y uno más que no hablaba. 'Venimos a avisar que les vamos a sacar la cabina (11) porque ustedes no están alineados a la gestión'". Esto, según manifestó Mollo, se llevará a cabo en el próximo partido de local de Boca, ante Instituto, cuando el histórico relator sea reubicado en las cabinas 1, 3 o 18, que son más pequeñas y se encuentran alejadas de la mitad de la cancha, más cercanas a los vértices del campo de juego.

Desde la institución advirtieron ahora que "Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones". Y concluyeron advirtiendo: "Nuestro Departamento de Prensa está a disposición para solucionar cualquier inconveniente surgido de la cobertura de eventos en nuestra cancha".