Apretaron a un relator en la Bombonera por criticar a Ameal y Riquelme: “Pido perdón si tengo el peor relato de mi vida”

El 2023 comenzó caliente en Boca y nada indica que la temperatura baje hasta diciembre, fecha estipulada para las elecciones. Luego del bombazo sobre la posible participación de Mauricio Macri en la lista opositora, el Xeneize recibió a Defensa y Justicia en la Bombonera, donde Daniel Mollo denunció que fue apretado por criticar a Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Uno de los históricos relatores partidarios de Boca, que ahora sigue la campaña del equipo para el medio Boca de Selección, aseguró que cuatro personas lo apretaron en la zona de prensa de Brandsen 805: "Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura", disparó Mollo.

Desde su transmisión en Radio del Plata (AM 1030), el periodista agregó: "Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Mirá que en San Martín (barrio de CABA donde vive) vi cosas, y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo años". Mientras hablaba, de fondo sonaba la canción de El Padrino.

Mollo, conductor del programa Boca de Selección en Radio Del Plata.

"No es fácil meterse en el partido, seguramente alguna palabra oficial tendremos en un rato para saber lo que pase en Boca hoy, y por qué se quiere torcer la opinión que uno quiere ejercer con libertad", expresó Mollo. Luego, el conductor de dos programas en radio Mitre afirmó: "La imagen de hoy (por el lunes, día del partido), de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazo, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura".

En esta línea, Mollo ahondó en detalles sobre cómo se dio la apretada: "Vinieron cuatro personas a la cabina, algunos con fea actitud, como mirándote por arriba, a decir que nos teníamos que ir. Pidieron que no podía hablar ningún opositor, quisieron armarnos el programa. El otro día, en cancha de Vélez, habló Blas Giunta, reconociendo la grandeza de Riquelme por poder trabajar en Boca. Una nota que repetimos el lunes y que yo, como director del portal Puro Boca, lo reflejé ahí también".

Finalmente, el relator aseguró que el Departamento de Prensa de Boca se acercó para solidarizarse ante lo sucedido y prometieron investigar la situación. Sin dudas, un hecho repudiable.