Tras ser la figura del encuentro, Chiquito Romero le respondió al Dibu Martínez: "Es un..."

Boca y Defensa y Justicia protagonizaron un verdadero partidazo, que terminó sin goles en la Bombonera. Tras el 0-0 en el marcador Sergio Romero, uno de los máximos responsables de que no se alterara el marcador, enfrentó los micrófonos de TNT Sports y analizó lo sucedido.

Además de referirse a lo acontecido en el campo de juego de Brandsen 805, quien fuera elegido como la figura del encuentro habló sobre los elogios que le propinó Emiliano Martínez días atrás, en su diálogo mano a mano con Gastón Edul desde las instalaciones del Aston Vila.

"Todos me dicen 'Dibu, Dibu'. Sí, pero Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia. Yo no puedo decir que soy el mejor cuando me falta muchísimo. Quiero llegar a los 100 partidos. Superar a Chiquito", manifestó el Dibu en TyC Sports.

Por su parte, luego del 0-0 en la Bombonera, Romero respondió: "Que voy a decir del Dibu. La verdad que hizo un gran trabajo desde que está en la Selección. Lograron la Copa América y el Mundial, eso es admirable. Más que palabras de agradecimiento por lo que hizo por la Selección el país, no tengo. Lo conocí en Inglaterra cuando jugamos en contra. Es un orgullo que sea el arquero de la Selección argentina".