Un ex arquero chileno cuestionó el The Best que recibió Dibu Martínez: "Él ahora..."

Con apenas 25 partidos sobre sus hombros, Emiliano Martínez se transformó en un indiscutible para Lionel Scaloni. El arquero de la Selección argentina, pieza clave en la coronación del Mundial de Qatar 2022, fue reconocido el pasado lunes como el mejor arquero del mundo en el 2022.

En la gala que tuvo lugar en París, el marplatense se quedó con la terna que compartía junto a Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yassine Bono (Sevilla). Tras ser galardonado, el hombre del Aston Villa de Inglaterra dividió las aguas entre aquellos que celebraron la premiación y los que no se mostraron para nada conformes con ello.

Johnny Herrera se refirió al galardón recibido por Emiliano Martínez.

En este contexto, uno de los que manifestó su descontento fue Johnny Cristián Herrera Muñoz. El ex arquero de la Selección de Chile, que formó parte del equipo campeón de las Copas Américas 2015 y 2016 (aunque no sumó minutos), se refirió a la entrega de los premios The Best.

A la hora de criticar la elección de Emiliano Martínez, quien además fue elegido como el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022, el chileno manifestó: "Los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año. Él ahora está en su club y no pasa por un buen momento, y antes de llegar a la Selección no pasaba un buen momento".

Para finalizar, el hombre de 41 años que debutó en Universidad de Chile en el año 1999, sentenció: "Si bien tuvo una buena actuación, fue trascendental en los penales, pero atajando, los números, lo que hizo en cada partido, no se condicen con el mejor arquero del mundo",