La honestidad brutal de Gago tras la derrota de Racing en Mendoza: “Me voy…”

En el marco de la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional, Racing cayó por 2-0 en su visita a Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Post partido, Fernando Gago dijo presente en conferencia de prensa. El DT de la Academia manifestó todo su enojo luego de cortar la racha de dos triunfos al hilo.

“Me voy disconforme, no solo por la derrota sino por la forma en la que jugamos. No entramos en partido. Otra vez tuvimos una situación de que al minuto nos encontramos abajo en el marcador”, soltó Pintita luego de la segunda derrota de su equipo en las seis fechas que lleva el certamen.

Con respecto al mal aspecto del verde césped del estadio Malvinas Argentinas, Gago expresó: “El campo de juego no se podía jugar. Tratamos de plantear el partido de otra forma y no nos salió. Jugamos mal y tenemos que ser conscientes de que el equipo hoy no funcionó”.

“Vamos a esperar que le hagan los estudios a Leonardo Sigali para ver qué tiene”, concluyó sobre el zaguero central que fue reemplazado por Jonathan Galván a los 28 minutos de la primera etapa por un golpe en la rodilla derecha.