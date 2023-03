Fútbol europeo: el DT argentino al que podrían echar tras una catastrófica derrota

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, expresó tras la derrota por 6-1 contra el Atlético de Madrid, que "no" teme por su puesto en el equipo y admitió que es un momento "duro, pero tiene que pasar rápido. Esto no lo decido yo. El club seguramente hará las evaluaciones que tendrá que hacer. Mi trabajo es levantar al grupo para que gane el jueves y el domingo".

"No nos podemos eximir del partido del jueves (ante el Fenerbahce por la Europa League). Tenemos una responsabilidad el jueves y otra el domingo. Dada la situación, seguramente miraremos al jueves pensando en el domingo también, pero tampoco tenemos tantos efectivos. Cuando asumí aquí, sabía a lo que venía. Esta situación la tenemos que mejorar futbolísticamente. No podemos cometer los errores que tuvimos. No estuvieron a la altura del rival y que se podían permitir", dijo el técnico.

Sampaoli está en la cuerda floja.

Para él, que esta derrota dañe aún más el ánimo del equipo "sería lo peor que puede llegar a pasar". "Es un momento difícil, como ya vivimos cuando me tocó llegar aquí. El Sevilla tiene que salir. No queda otra que tratar de pensar mucho en la preparación del juego, encontrar seguridades y alguna positividad que nos lleve a modificar este momento, que es duro, pero tiene que pasar".

Sin embargo, según el diario Estadio Deportivo, el director deportivo del Sevilla ya se habría reunido con la mesa chica del club para analizar el futuro del entrenador. Además, revelaron que también dialogaron los referentes del plantel, Ivan Rakitic y Jesús Navas, para saber si Sampaoli tiene el apoyo de los jugadores o están disconformes con su trabajo.

El ex DT de la Selección argentina asumió en la séptima fecha para reemplazar a Julen Lopetegui y hasta el momento consiguió cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas. Acumula 25 unidades, ha perdido dos de los últimos tres jugados, y está en el puesto 17, uno por delante del último equipo que estaría descendiendo a la Segunda División.