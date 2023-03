La exigente decisión de Gago con Cardona para el próximo partido de Racing

Desde que llegó a Racing, Fernando Gago nunca fue timorato a la hora de tomar decisiones con sus futbolistas. Esta vez, la sorpresa de Pintita llegó a través de la lista de citados para el encuentro ante Godoy Cruz y vuelve a tener como protagonista a Edwin Cardona.

Cardona no fue convocado por Gago para la visita de Racing en Mendoza.

El colombiano no está viendo mucha acción en este 2023, ya que apenas suma 23 minutos de juego en las cinco primeras fechas del Torneo LPF. No obstante, el mediocampista era una alternativa siempre presente en el banco de suplentes de Gago. Esto no será así este lunes, ya que el DT lo dejó afuera de la lista de 22 jugadores que viajarán a Mendoza.

Como si fuera poco, el motivo de la decisión de Gago sería una medida conocida en el mundo Racing. Según informó Olé, Cardona no habría superado los controles de peso que el DT realiza a diario en el predio Tita. De hecho, el diario deportivo asegura que el colombiano se habría excedido por más de 500 gramos, medida establecida como tope máximo por el entrenador.

Sin Cardona ni Rojas (por lesión): los convocados de Racing para viajar a Mendoza.

Lógicamente, estas no son buenas noticias para el ex Boca, que viene de no ingresar en las victorias ante Arsenal y Lanús. Pese a que se lo ve mejor desde lo físico, no sería suficiente para satisfacer los estándares de Gago.

Sin Cardona, Racing enfrentará a un necesitado Godoy Cruz este lunes a las 17 horas. La Academia busca su tercera victoria en fila y la punta del Torneo LPF.