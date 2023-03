El jugador que se fue de Racing en pleno torneo para ser refuerzo de otro equipo argentino

En la previa de lo que será el duelo ante River, que se jugará el sábado a las 19.15 en la Fortaleza granate, Lanús sumó un refuerzo que puede aportarle mucho al equipo de Frank Darío Kudelka: Juan Cáceres. El lateral derecho fue cedido por Racing, con opción de compra, y llega como variante tras la salida de Leonel Di Plácido a Botagofo.

OFICIAL uD83CuDDF1uD83CuDDFB?? Juan José Cáceres se suma al Grana para la presente temporada. ¡Bienvenido, Juan!



uD83DuDD17 https://t.co/DidjTNa39h pic.twitter.com/ur6pxgkmn7 — Club Lanús (@clublanus) March 2, 2023

El futbolista, de 22 años, había jugado apenas un partido con la camiseta de la Academia y había perdido lugar en la consideración de Fernando Gago ya que en esa posición cuenta con Facundo Mura, Iván Pillud y Óscar Opazo. Su préstamo es sin cargo y con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 80% de su ficha.

Si lo habilitan, Cáceres será convocado para el choque contra el Millonario, y hasta podría ser titular: la única duda de Kudelka estaría en los laterales, y el ex académico podría entrar por Brian Aguirre, quien a su vez podría jugar por izquierda en lugar de Julián Aude. Lucas Acosta; Brian Aguirre o Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Julián Aude o Brian Aguirre; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte; Lautaro Acosta, Matías Esquivel, Pedro De la Vega; Leandro Díaz, sería el once.

Luego de la derrota, justamente con Racing, Kudelka explicó que "nuestro déficit fue no buscar más alto el partido desde el minuto uno, y no esperar a los goles del rival. Fue nuestro error y lo asumo. Mi deseo es que sigamos igual ante está adversidad. Jugamos muy atrás. Lo disputamos, pero no tuvimos juego".

Sobre River, señaló: "Son lindos partidos para reinventarse, volver a la senda del triunfo, sostener la posición y reivindicar cosas buenas. Tenemos que estar preparados para cualquier situación. Estoy convencido de que por más que el rival cambie el sistema, River va a atacar porque es su historia y defenderán a campo abierto".