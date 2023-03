Qué dijo Diego Martínez cuando le preguntaron por la chance de ir como DT a Boca: "Me llenó de..."

Tras la baja de Tata Martino como máximo candidato, la danza de nombres en Boca acumula muchos candidatos. No obstante, hay quienes afirman que el nuevo favorito de Juan Román Riquelme sería Diego Martínez, entrenador de muy buena campaña en 2022 con Tigre. De hecho, no es la primera vez que es vinculado con el Xeneize, ya que anteriormente había sido tratado como una posibilidad.

Martínez, uno de los apuntados por Boca.

En un principio, el ciclo de Hugo Ibarra como entrenador de Boca tenía a diciembre de 2022 como límite. Con la obtención del Torneo LPF 2022, el Negro se ganó la ratificación. Sin embargo, antes se habían barajado algunos posibles técnicos como Martínez, quien en ese momento aseguró que es un honor estar en carpeta para un club como el de la Ribera: "Nunca me llamaron. Sí escuché y me llenó de orgullo eso que se decía. Hubiese sido una situación por analizar, sobre todo por los momentos y entender que tres de los integrantes del cuerpo técnico tuvimos un paso por la institución y a estos chicos los conocemos", dijo en TyC Sports.

Como bien recuerda, el DT de Tigre tuvo un paso por las inferiores de Boca cuando Coqui Raffo era el coordinador de las juveniles azul y oro. Además, Martínez tuvo y tiene varios chicos formados en el Xeneize bajo sus órdenes en Victoria, como Equi Fernández, Mateo Retegui y Aaron Molinas, entre otros. Ahora, el Gigoló aparece como uno de los candidatos a dirigir la Primera boquense junto a otros como Néstor Pekerman.

Diego Martínez llevó a Tigre a la final de la Copa de la Liga que, precisamente, perdió con Boca.

"La magnitud de Boca es muy grande, pero para nosotros la opción de Tigre fue siempre una de las principales y renovar fue bastante sencillo", expresó en enero de 2023. Luego, Martínez, que no goza de un buen inicio de campaña tras cosechar ocho puntos en ocho fechas, destacó su vínculo con el equipo tigrense: "Lo que rescato mucho de mi relación con la institución, y con Ezequiel (Melaraña) como presidente, es la coherencia, y creo que nos ayuda mucho que tenemos un gusto futbolístico similar, entonces en estos años nos hemos puesto de acuerdo muy rápido, no hubo conflicto. Él me respeta mucho y yo lo escucho porque siento que entiende del juego y me parece una opinión importante".

Diego Martínez, a la derecha junto a los pibes de Boca. Valentín Barco es uno de los chicos que aparece en la foto.

Más allá del buen vínculo con su club actual, Martínez dejó en claro que no se habría tomado el interés de Boca a la ligera: "Hubiese sido algo a analizar, pero teníamos también muy claro nuestra relación con Tigre y estamos realmente muy bien y con muchos proyectos para crecer. Obviamente que están los resultados y lo deportivo, pero también atrás hay un montón de cosas que queremos para que institucionalmente pueda seguir creciendo y que nuestro paso deje huella y una forma de trabajar", concluyó.