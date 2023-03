La tremenda banca viral de Gallardo al Tata Martino: “A este tipo podemos sacarle…”

Luego de ocho años y medios plagados de éxito, la de Marcelo Gallardo es palabra autorizada en el fútbol argentino. El Muñeco, que se despidió del banco de suplentes de River a mediados del mes de noviembre del 2022, se encuentra actualmente sin trabajo y, en las últimas horas, su nombre volvió a posarse en boca de todos.

Con 14 títulos en sus vitrinas, el director técnico más ganador de la historia del Millonario se volvió viral luego de que volvieran a ponerse en escena una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. ¿De qué se trata? En las redes sociales salieron a la luz viejos elogios de Napoleón a Gerardo Martino, posible DT de Boca.

Las publicaciones de Gallardo sobre Martino.

En la red social del pajarito (la que dejó de usar a finales del 2014), Marcelo Gallardo fue contundente y se deshizo en elogios para con el Tata: "Martino da prestigio a la profesión de entrenador, se la jugó con Newell's en la jungla de nuestro fútbol, tomando riesgos necesarios".

Pero, esas no fueron las únicas palabras que el Muñeco decidió publicar sobre el ex DT de la Selección argentina. Posteriormente publicó: "Tratando bien la pelota, jugando a 1 o 2 toques, como lo hacia él, salir jugando como primera opción, movilidad y llegadas por afuera, simple". Por último, posteriormente, subió: "La verdad, q la noticia es para alegrarse. Si copiar, no es robar, podemos sacarle algunas cosas a este tipo y tratar de imitar su idea".

Leyenda

Finalmente, Gallardo cerró su serie de elogios sobre Martino con un Retweet del posteo de un periodista, días antes de que el rosariono fuera presentado oficialmente como director técnico del Barcelona de España: "Martino no representa la continuidad del estilo Bielsa. Martino apuesta a la posesión y a la paciencia, tal como el Barcelona. Bielsa, no".