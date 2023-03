Tata Martino habló por primera vez del interés de Boca: "Si es necesario me…"

Gerardo Martino es el principal apuntado por Boca para ocupar el lugar de Hugo Ibarra. El Tata, de último paso por la Selección de México, hace años que no dirige un equipo y algunos rumores indicaron que veía con buenos ojos el posible ofrecimiento. Sin embargo, el rosarino rompió el silencio y fue muy cauto al momento de referirse a la posibilidad.

En diálogo exclusivo con el sitio Puro Boca, el Tata expresó: "No es algo que me haya planteado dirigir a Boca, pero si es necesario me lo voy a plantear". Luego, al ser consultado sobre si ya hubo algún contacto con los directivos, fue tajante: "Es muy difícil que yo haga algún comentario al respecto. No tengo nada para decir".

Román quiere que el Tata dirija el jueves por la Copa.

En caso de concretarse su llegada, Martino volvería a dirigir un club después de cinco años: su último paso había sido en el Atlanta United, donde se consagró campeón de la MLS en 2018. Anteriormente, estuvo en Instituto de Córdoba, Libertad de Paraguay, Cerro Porteño, Newell's, Barcelona y las Selecciones de Argentina, Paraguay y México.

El plan de la dirigencia xeneize es poder concretar su llegada antes del fin de semana para que pueda estar presente en el partido del sábado con Barracas Central, lo dirigirá Mariano Herrón, y presentarse ante el plantel el próximo lunes en el predio de Entrenamiento de Ezeiza.

Si da el visto bueno y acepta la propuesta, Martino debutará como entrenador de Boca el jueves que viene, a partir de las 21, cuando visite a Monagas, en Venezuela, por el debut en el Grupo F de la Copa Libertadores.