Qué dijo Scaloni sobre la posibilidad de que Messi juegue en Newell’s: “Lo que quiero es que…”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló de todo durante la conferencia post goleada ante Curazao y nuevamente fue consultado sobre la chance de que Lionel Messi vuelva al fútbol argentino para jugar en Newell's. El de Pujato abrió sus brazos, dando a entender que era una pregunta incómoda, y con una frase resumió lo que piensa.

"Que se yo. No estoy en su cabeza, no sé lo que piensa... No corresponde que yo le pregunte esas cosas. No sé lo que va a hacer. Yo lo que quiero es que juegue, que esté dentro de una cancha, que sea feliz. Después lo que yo desee no tiene mucho sentido. Me gustaría que siga jugando", expresó sin extenderse en su respuesta.

Luego, se refirió al récord que cumplió el Messi con sus tres goles: "Los 102 goles... Espero que sean más. Merece todo el reconocimiento. Está bueno que haya sido en suelo argentino y eso tiene un valor especial también".

En relación al futuro, Scaloni sostuvo: "Tenemos futbolistas para elegir, hoy han venido 34. La base está y seguirá estando, depende de ellos no relajarse. No es fácil jugar estos partidos y las ganas de todos se pudieron ver. Es importante el rival pero más lo es cómo afrontamos los encuentros".

Por otra parte, el DT recordó a José Andrada, el niño salteño que lo hizo llorar durante el homenaje de la Conmebol: "Yo me emocioné por cómo él hablaba y por la historia que contó de su pueblo, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Alguna vez estuvimos en su lugar y con la ilusión de vestir la camiseta de Argentina".