La lapidaria sentencia de Jorge D'Alessandro sobre Mascherano como DT de la Sub 20: "¿Qué podía...?"

La Selección argentina tuvo figuras despampanantes en el Mundial de Qatar 2022. La magia de Lionel Messi, los goles de Julián Álvarez, la irrupción de Enzo Fernández y, obviamente, el título es lo que más resalta de aquel noviembre-diciembre de 2022 que será eterno. No obstante, también encontró una estrella fuera de las canchas, más precisamente en la televisión española: Jorge D'Alessandro, exarquero y panelista de El Chiringuito, se volvió super conocido en las redes sociales por sus frases sobre la Scaloneta y, de paso por el país, liquidó a un histórico referente de la Albiceleste como Javier Mascherano.

En charla con Clarín, uno de los integrantes del programa español de fútbol más famoso en Latinoamérica apuntó fuerte contra el exmediocampista por su labor en la Selección argentina Sub 20: "Me preocupa mucho el recambio. Los juveniles ¡Qué podía transmitirle Mascherano a las nuevas generaciones! Se juega de otra manera al fútbol hoy... Él, [Lucas] Biglia, ¡Nada!", soltó en su característico tono verborrágico.

A comienzos de año, el Jefecito y el combinado juvenil sufrieron un durísimo golpe en el Sudamericano de Colombia, ya que quedaron afuera en primera fase y no pudieron clasificar al Mundial Sub 20. Precisamente, esto es lo que criticó D'Alessandro, que supo ser entrenador desde 1989 hasta 2004 con un breve regreso entre 2010 y 2013: "Los juveniles tienen que ganar los Sudamericanos, ganar los Juegos Olímpicos. Hoy volví a escuchar a un periodista decir que “tal es bueno para el vestuario” y que por eso debe ser convocado. ¡Pero no!", disparó.

Mascherano renunció a la Sub 20 tras el fracaso en el Sudamericano.

Por último, el exarquero elogió al Dibu Martínez, gran pilar de la Copa del Mundo lograda por Argentina: "Me encanta. Es un antiguo. ¡Hasta cara de antiguo tiene! Ataja bien, se manda cagaditas como todos, sobrio con los pies, pero con unos reflejos bárbaros", aseguró.

Aunque fructífera, la carrera de D'Alessandro no es recordada entre los futboleros, ya que se fue tempranamente de San Lorenzo a España, donde jugó por 20 años y se radicó hasta estos tiempos. Su fama en el país llegó por los videos virales en Twitter tras el logro de Argentina en Qatar 2022. Las frases "¡Tss, tss, tss!", "Llamamos a Enzo Ferrari y le pedimos tres fórmulas colorado" y "¡El fútbol cambió, señor presidente!" ya son remeras, tazas y recopilaron millones de reproducciones en redes.