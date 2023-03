La llamativa conclusión de Ibarra del triunfo de Boca ante Olimpo: “Los jugadores jugaron…”

Boca Juniors logró este sábado una victoria más necesitada que lucida en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina ante Olimpo, un rival de dos categorías menos. Los dirigidos por Hugo Ibarra se impusieron por momentos pero también sufrieron ante un rival preparado para competirle de igual a igual. Generaron varias ocasiones de gol, anotaron un descuento y bien podrían haber sorprendido al equipo grande.

El entrenador de Boca, que llegó al duelo como foco de las críticas por el bajo rendimiento que viene mostrando el equipo, se sacó un peso de encima y se presta para continuar al mando del equipo en la semana previa al choque con Barracas Central. Sin embargo, en las declaraciones pospartido no pareció mostrar un discurso autocrítico para con el rendimiento del equipo que sufrió el partido, ni con el presente en general.

"Un buen triunfo. La verdad es que los jugadores jugaron un muy buen partido. Los muchachos que tenían pocos minutos lo hicieron muy bien y estamos muy contentos por eso", señaló Ibarra. El DT dispuso de muchos futbolistas que no venían teniendo continuidad, pero sobre quienes no se puede poner una etiqueta de "suplentes" en un contexto en el que el DT se encuentra probando porque aún no consigue un equipo.

Algunos jugadores que venían mostrando un nivel inferior a sus posibilidades terminaron levantando, como es el caso de Darío Benedetto y Alan Varela. Sin embargo y siempre insistiendo que el rival juega el Federal A, el funcionamiento general del equipo se vio por muchos pasajes absolutamente deslucido.

Probablemente, esa falta de juego que genere situaciones claras de gol y siga una línea táctica no determinaba que el equipo sufra en cancha, ya que los intentos de Olimpo por inquietar a García no tuvieron peligro. Sin embargo, sobre el final y ya sí más por atropello que con juego, Olimpo tuvo llegadas claras para descontar, con un gol que llegó recién a minutos del final.

"Yo hoy vine a dirigir. Si ustedes tienen información, hablen con los informantes, mi obligación es estar al frente del grupo, jugar contra Olimpo y lo hicimos. Solo tengo que decir eso", respondió Ibarra ante la pregunta sobre su continuidad en Boca.